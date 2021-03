Mutmaßlicher Frankenheimer Feuerteufel gefasst

Markranstädt

Der Feuerteufel, der in den vergangenen Wochen insgesamt sechs Brände in Frankenheim gelegt haben soll, ist offenbar gefasst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei ein 36-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt worden. Am Montag wurde er festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Befragungen von Anwohnern und Ermittlungen an den Brandorten führten die Polizei offenbar zum Täter.

Hoher Sachschaden

In den vergangenen vier Wochen brannten neben einem Stromkasten auch eine Scheune, zwei Schuppen und eine Garage in Frankenheim, jeweils in der Dölziger Straße. Zuletzt wurde die Feuerwehr am Freitag gleich zweimal hintereinander alarmiert. Nach Polizeiangaben ist der Sachschaden erheblich, kann aber derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern an. lp

Von Linda Polenz