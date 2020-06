Nach Zwangspause: In Leipzig wieder Immobilien unter dem Hammer

Leipzig

Fast drei Monate lang blieb der zwangsweise Verkauf von Eigentumswohnungen, Häusern und Co. in Leipzig ausgesetzt. Zwischen 17. März und Ende Mai hob das Amtsgericht (AGL) alle Zwangsversteigerungstermine auf. Nach 70 aufgrund von Corona gecancelten Sitzungen kommen ab 2. Juni wieder Immobilien unter den Hammer – die ersten Objekte sind Eigentumswohnungen aus Markranstädt.

„Die Absetzung der Termine erfolgte im Interesse aller Beteiligten“, ist Abteilungsleiter Mathias Winderlich überzeugt. Das AGL ist für Zwangsversteigerungen von Immobilien aus der Stadt sowie den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig zuständig, deren Eigentümer Kredite beispielsweise wegen Jobverlustes nicht mehr abzahlen können.

Rückabwicklung befürchtet

„Natürlich stand der Gesundheitsschutz im Vordergrund“, sagt Rechtspfleger Ronald Naumann, Gruppenleiter am AGL. „Hinzu kam die spürbare Verunsicherung der Interessenten, überhaupt anzureisen.“ Aufgrund der bundesweiten Reisebeschränkungen sei eine für reguläre Versteigerungstermine notwendige Öffentlichkeit „zu stark eingeschränkt“ gewesen. Im Sinne der Beteiligten – Gläubigerbank wie Eigentümer – „war nicht mehr vom bestmöglichen Versteigerungsergebnis auszugehen“, so Naumann weiter. Seines Erachtens hätten Zuschlagsbeschwerden „mit großer Wahrscheinlichkeit zur Rückabwicklung der Eigentumsübergänge führen können“. Winderlich: „Es standen auch kaum Übernachtungsmöglichkeiten für Biet-Interessenten aus dem weiteren Bundesgebiet in Leipzig zur Verfügung.“

Keine Online-Versteigerungen

Und Online-Versteigerungen sind nicht gestattet. „Dafür müsste das Zwangsversteigerungsgesetz geändert werden.“ Im Rahmen einer geplanten Reform wäre dies sicher möglich und zu begrüßen. „Mal schauen, was nach Corona alles möglich ist“, so der Gruppenleiter.

Beim Neustart ab 2. Juni kann es aber jederzeit zu Änderungen kommen: Verlegung in den größtmöglichen Saal, aber auch zu kurzfristigen Terminaufhebungen, wenn überdurchschnittlich viele Biet-Interessenten erscheinen und damit die Corona-Schutzvorschriften nicht einhaltbar wären.

Zukunft „nicht abschätzbar“

Und welche Folgen haben Kurzarbeit, Stellenstreichungen oder der Verlust von gut bezahlten Jobs? Wie sich die Zahlen entwickeln, so Winderlich, „ist bisher nicht abschätzbar“. Einerseits sei in Krisenzeiten ein starkes Interesse an Immobilien zu erwarten, andererseits würden einige Investoren vielleicht auch abwarten und Gelder für andere Geschäfte dringender einsetzen wollen. „Dies werden wir also frühestens 2021 sehen“, so Naumann.

2019 zumindest setzte sich der – auch bundesweite – Trend der Vorjahre fort. Es gingen nur noch 406 Anträge auf Zwangsversteigerungen ein: 45 weniger als 2018. Zuvor sank die Anzahl binnen eines Jahrzehnts drastisch – um 80 Prozent. Von 2423 (2008) auf 451 (2018). Gründe waren die florierende Wirtschaft und die starke Immobilien-Nachfrage. Schuldner konnten beim Verkauf auf dem freien Markt weitaus höhere Preise erzielen statt die Justiz in Anspruch zu nehmen, so Winderlich. Hinzu kamen niedrige Zinsen.

Höhere Preise für Betongold

Der Run auf Betongold ließ auch die Preise in die Höhe schnellen. Konnten vor rund zehn Jahren bei Zwangsversteigerungen nur gut 65 Prozent Erlös im Vergleich zu den von Gutachtern ermittelten Verkehrswerten erzielt werden, so waren es laut AGL im Vorjahr sogar 129 Prozent.

Von Sabine Kreuz