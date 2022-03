Neue Markranstädter Kita soll am Kulki entstehen

Markranstädt

Da waren sich die Markranstädter Stadträte in der jüngsten Sitzung weitgehend einig: Auf der sogenannten Gemeinbedarfsfläche am Kulkwitzer See soll eine neue Kindertagesstätte entstehen. Im Rennen waren insgesamt vier Standorte in der Stadt, alle mit einem anderen Konzept. Ein Neubau in den Ortsteilen wurde seitens der Stadt gar nicht in Erwägung gezogen.

Kritik an Nichtbeachtung der Ortsteile

Das sorgte beim Ortsvorsteher von Frankenheim/Lindennaundorf, Jens Schwertfeger, für Unmut. „Die Stadtverwaltung bringt als Argument, dass der Weg für die Familien aus der Kernstadt zu weit wäre“, schimpfte er. „Aber nach Adam Ries ist der Weg für die Familien aus Frankenheim in eine Kita in der Kernstadt genauso weit.“ Ihm sei der Wegfall der Standorte in den Ortsteilen innerhalb des Auswahlverfahrens sehr aufgestoßen. „Wir gehören auch zur Stadt“, sagte er deutlich. Auch Stadtrat Eddy Donat (Freie Wähler Markranstädt) wunderte sich. „Ich finde es nicht ganz nachvollziehbar, warum die Ortsteile gleich aus dem Rennen genommen wurden“, sagte er. Aus seiner Sicht müsse der Standort Priesteblicher Straße in Lindennaundorf durchaus im Kopf behalten werden.

Kita wird größer als geplant

Zunächst habe die Stadt die neue Kita mit einer Kapazität von 100 Kindern geplant, erklärte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). „Der Landkreis hat uns dann empfohlen, besser mit 120 bis 150 Plätzen zu rechnen“, so Stitterich. „Der Bedarf ist vor allem in der Kernstadt da.“ Wie berichtet, konnte Markranstädt im vergangenen Jahr nicht alle Platzwünsche innerhalb der Stadt realisieren, durch die Ausweisung weiterer Baugebiete im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzept sei nochmal mit Zuzug zu rechnen.

Verschiedene Standorte geprüft

In der Betrachtung waren demnach vier Standorte: die Ziegelstraße, An der Renne, Oststraße und ein Erweiterungsstandort für die Kita „Am Bad“. Bis auf die Fläche in der Oststraße befinden sich alle Grundstücke im Besitz der Stadt. „Beim Standort Oststraße ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Eigentümer auf uns zugekommen und hat uns eine Kooperation angeboten“, erklärte die zuständige Mitarbeiterin im Markranstädter Bauamt, Saskia Kunth. „Die Awo würde die Kita auch errichten und uns dann verkaufen.“ Zum Selbstkostenpreis, wie aus einem Schreiben hervorgeht, das Bürgermeisterin Stitterich verlas. Vielmehr solle ein „Leuchtturmprojekt geschaffen werden“. Das Konzept sah eine generationenübergreifende Nutzung vor.

CDU verzichtete auf Priorisierung

Am Ende entschieden sich die Stadträte allerdings für das Naturkonzept und damit das Grundstück An der Renne. Vor allem wegen der Größe. Auf 6000 Quadratmetern Fläche könne so unter Umständen auch noch eine Grundschule daneben geplant werden, wie die Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU) anmerkte. Bis auf die CDU favorisierten alle Fraktionen diesen Standort. Die Christdemokraten verzichteten auf den Fraktionszwang – wie bei Kita-Abstimmungen üblich. Und hatten auch keine Priorisierungsliste erstellt. Am Ende setzte sich die Fläche am Kulkwitzer See mit zehn zu acht Stimmen gegen den Awo-Standort in der Oststraße durch. Von der Stadtverwaltung hieß es, dass nun umgehend die Planungen beginnen.

Von Linda Polenz