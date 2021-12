Neue Räume für Tageskinder in Markranstädt

Markranstädt

Insgesamt drei Tagespflegestellen gibt es in Markranstädt – und nun kommt noch eine hinzu. Bei Julia Chernyavskaya finden gerade Eingewöhnungen statt. Und Kollegin Doreen Kaudelka ist gerade in neue Räumlichkeiten gezogen.

Angelegt an Maria Montessori

Nagelneue Spielsachen, eine neue Küche, ein offenes Regal mit Geschirr, alles kindgerecht eingerichtet – fünf Kinder bis drei Jahre toben künftig bei Julia Chernyavskaya durch Lias Abenteuerland. „Meine pädagogische Arbeit lehne ich an Maria Montessori an“, so die Neu-Tagesmutti. Und so sind auch die Räume eingerichtet. „Die Kinder sollen so viel wie möglich selbst machen können“, erklärt sie. „Oder unter Anleitung.“ Tisch decken, Gemüse schälen, Plätzchen backen. Durch gute persönliche Erfahrungen mit der Tagesmutter ihres jüngsten Kindes habe sie die Unterschiede zur Krippe gemerkt, sagt die Vierfachmama. „Und es war für mich klar, dass ich das auch machen möchte.“

Bis 2023 bereits ausgebucht

Dass es allerdings dann so schnell geht, davon war sie selbst ein bisschen überrascht. „Vertragsunterzeichnung und nun läuft schon die Eingewöhnung“, sagt sie. „Aber ich merke jetzt schon, wie die Kinder langsam auftauen.“ Bis 2023 sind alle Plätze ausgebucht. Für die Tageskinder habe sie alles so eingerichtet, wie sie es für ihre eigenen auch gemacht hätte. „Für mich gibt es keine fremden Kinder“, so die Erzieherin. „Kinder sind Kinder.“ Und denen soll es an nichts fehlen. Deshalb hat sie eigens mit ihrem Partner ein Motorikboard für ihre Tagespflege gebaut. Daran können die Kleinen verschiedene Dinge ausprobieren und die Fingerfertigkeiten trainieren.

Neue Wohnung für alten Hasen

Seit 2005 ist hingegen Doreen Kaudelka nun schon im Spatzennest Tagesmutti in Markranstädt. „Jetzt aber auch in eigenen Räumlichkeiten“, sagt sie. Bisher hätten die Kids Räume in ihrem Wohnhaus in Beschlag genommen. „Aber nun haben meine eigenen drei Kinder den Wunsch nach einem eigenen Zimmer geäußert“, erklärt sie. Also mietete sie eine Wohnung für die Tagespflege an. „Die meisten Sachen sind aus den alten Räumlichkeiten mit umgezogen“, erklärt sie. Einiges sei jedoch auch neu angeschafft.

Kinder ab acht Wochen willkommen

Als sie für ihren größten Sohn, der mittlerweile 18 Jahre alt ist, eine Betreuung unter einem Jahr gesucht hatte, um in Leipzig studieren zu können, sei sie nicht fündig geworden. „Die meisten Kitas nehmen erst ab einem Jahr die Kinder“, erklärt sie. Zu dieser Zeit habe sie den Entschluss gefasst, Tagesmutter zu werden. „Ich habe es nie bereut“, sagt die 42-Jährige. „Es macht eine so große Freude.“ Bei ihr seien Kinder ab einem Alter von acht Wochen willkommen, die fünf derzeit betreuten Kids seien zwischen anderthalb und zwei Jahren alt. Da beide Tagesmütter befreundet sind, werde es in Zukunft auch gemeinsame Spaziergänge durch Markranstädt geben.

Stadtrat soll bessere Honorierung beschließen

Mit den beiden Angeboten hat die Stadt Markranstädt zu den sieben Kindertagesstätten insgesamt 23 Plätze bei Tageseltern. In der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag soll die Richtlinie der Finanzierung der Tagespflege beschlossen werden. Ziel ist eine deutlich bessere Honorierung dieses Betreuungsangebotes. Die entsprechenden Haushaltsmittel seien bereits eingestellt, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Von Linda Polenz