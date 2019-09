Markranstädt

Was ehrenamtliches Engagement bewirken kann, war am Mittwochmorgen auf dem Hof der Grundschule „Nils Holgersson“ in Großlehna zu sehen. Der Elternrat hat gemeinsam mit vielen weiteren Helfern einen Pavillon für die Schüler eingeweiht. Er soll zum grünen Klassenzimmer der Schule werden.