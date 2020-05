Neues Stadtentwicklungskonzept für Markranstädt

Markranstädt

Noch in diesem Jahr soll die 1. Gesamtfortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Insek) in Markranstädt starten. Der Verwaltungsausschuss hat den Weg per Beschluss zur Vergabe der Planungsleistung freigemacht. Das bisher gültige Entwicklungskonzept wurde vom Stadtrat im Jahr 2010 beschlossen. Darin enthalten: acht Schlüsselmaßnahmen. Sie sollen die Grundlage für Zielsetzungen sein. Auch im neuen Papier.

Leipziger Straße und Markt sind Schlüsselmaßnahmen

So gelten die Entwicklung der Leipziger Straße und des Marktes als Schlüsselmaßnahmen; ebenso der Ausbau der Erlebnisqualität an den Ufern des Kulkwitzer Sees. Auch die Stärkung des Bekanntheitsgrades der Kommune in der Wahrnehmung als Sportstadt ist unter den Kernmaßnahmen zu finden. Durch veränderte Rahmenbedingungen, wie beispielsweise bei der Bevölkerungsentwicklung, würden sich allerdings neue Aufgabenstellungen ergeben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das mache eine Fortschreibung des Konzeptes nötig.

Die soll in mehreren Schritten, auch mit einigen Bürgerbeteiligungen erfolgen. Zunächst soll es eine Kick-off-Veranstaltung innerhalb der Verwaltung geben, bei der das methodische Vorgehen und die notwendigen Zuarbeiten aus den Fachämtern besprochen werden. Dem soll eine Bestandsanalyse im Vergleich zum bestehenden Insek folgen. Bereits danach ist eine öffentliche Auftaktveranstaltung geplant.

Drei Bürgerwerkstätten soll es geben

Zudem sind insgesamt drei Bürgerwerkstätten geplant, bei denen sich die Einwohner Markranstädts direkt einbringen können. Dazu wird das Insek-Team auch in alle sechs Ortschaften gehen, um die Bürger vor Ort unmittelbar zu erreichen. Während des gesamten Prozesses soll das Insek von einem Strategiegerüst zum gesamtstädtischen Entwicklungsziel wachsen. Bei einer Abschlussveranstaltung sollen die Ergebnisse und ausgearbeiteten Maßnahmen vorgestellt werden. Danach geht das Insek zur Beschlussfassung in den Stadtrat.

In der Vorlage zum Verwaltungsausschuss heißt es: „Die Fortschreibung des Insek bedarf einer guten fachlichen Erarbeitung und Begleitung. Neben der Orientierung hinsichtlich der Stadtentwicklung nimmt das Konzept einen wichtigen Baustein bei der Beantragung von Fördermitteln ein.“ Insbesondere die Ausweisung von Neubau-Wohngebieten stehe im Fokus, wie bereits in den vergangenen Stadtratssitzungen deutlich wurde.

Von Linda Polenz