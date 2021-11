Oberschule Markranstädt wegen Corona geschlossen

Markranstädt

Die Markranstädter Oberschule ist seit Freitag bis einschließlich Mittwoch wegen Corona vollständig geschlossen. Das teilten am Freitag sowohl die Schule als auch das sächsische Kultusministerium auf ihren Webseiten mit. Dazu wurde eine Allgemeinverfügung des Ministeriums erlassen. Die Schule selbst wollte sich auf LVZ-Nachfrage nicht äußern, sondern verwies auf das Landesamt für Schule und Bildung.

„Keine individuellen Entscheidungen der Schulleiter“

Dessen Sprecher Roman Schulz erklärte, dass derzeit bei sämtlichen Teil- und Vollschließungen von Schulen das Kultusministerium die Allgemeinverfügungen erlässt. „Wir wollen damit gleichmäßige Entscheidungen erreichen“, sagte er. „Individuelle Entscheidungen von Schulleiterinnen und Schulleitern sind so nicht mehr möglich.“ Gemeldet würden die Fälle auch weiterhin von der Schule an das zuständige Gesundheitsamt, in diesem Fall an das Amt des Landkreises Leipzig.

Oberschüler bekommen Aufgaben

Die Oberschüler in Markranstädt hätten zunächst Aufgaben via Schulplattform Lernsax erhalten, hieß es weiter. Die Schulleitung bitte die Eltern darum, am ersten Tag des Neustarts – also am Donnerstag, 18. November, nur symptomfreie Kinder und Jugendliche zum Unterricht zu schicken.

Auch Markkleeberg musste Grundschule schließen

Bereits in den Herbstferien waren mehrere positive Fälle bei Schülern des benachbarten Gymnasiums aufgetreten, wie die Stadtverwaltung bestätigte. Komplette Schulschließungen habe es jedoch bisher nicht gegeben.

Am Mittwoch war bereits eine Grundschule in Markkleeberg geschlossen worden – wegen der Häufung von Infektionsfällen.

Von Linda Polenz