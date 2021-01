Markranstädt

Um die Markranstädter immer wieder fürs Thema Maskenpflicht und Abstandsgebot zu sensibilisieren, hat sich die Stadtverwaltung eine besondere Aktion einfallen lassen. An markanten Punkten innerhalb des Stadtgebiets hängen Erinnerungsschilder. Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben diese am Dienstagmorgen angebracht.

Plakate zum Sensibilisieren

Da packte auch die neue Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) tatkräftig mit an. Etwa 125 Erinnerungsschilder zu Abstand und Maskenpflicht sind seit Dienstag im Stadtgebiet verteilt – etwa die Hälfte der insgesamt gedruckten. „Die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen“, erklärt Stitterich. „In dieser Zeit muss es unser größtes Anliegen sein, die eigene Gesundheit und die unserer Mitmenschen zu schützen.“ Ein Instrument bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie sei dabei das Einhalten der AHA-Regeln. „Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen“, so Stitterich. Zumindest im öffentlichen Raum, denn beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr sind ab Donnerstag OP- oder FFP2-Masken Pflicht.

John Detzner (l.), Bürgermeisterin Nadine Stitterich und Pierre Jaekel beim Anbringen der neuen Abstandsschilder in Markranstädt Quelle: Kempner

Standorte mit Straßenverkehrsbehörde abgestimmt

Seit Wochen liegen die Corona-Zahlen im Landkreis Leipzig über der kritischen Marke von 200 Fällen je 100 000 Einwohner in einer Woche. Zu gehäuften Ordnungswidrigkeiten sei es in Markranstädt nicht gekommen, heißt es aus dem Rathaus. Die Aktion diene vielmehr der Sensibilisierung. Die Beschilderung für das Stadtgebiet habe das Ordnungsamt entwickelt. Dazu seien markante Schilder und Plakate konzipiert worden. Angebracht werden diese in Bereichen, wo sich viele Markranstädter aufhalten. So hängen sie von nun an beispielsweise an Fußgängerampeln. Im Vorfeld sei das mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt worden, erklärt die Stadtverwaltung.

Corona-Fälle in Markranstädt weiter steigend Die Corona-Fälle steigen auch in Markranstädt seit Wochen immer noch an. Vom Montag vergangener Woche bis zum Montag dieser Woche haben sich beispielsweise 34 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das entspricht einer Inzidenz von etwa 212 Fällen je 100 000 Einwohner in einer Woche. Am 27. Dezember lag diese Inzidenz allerdings noch bei 275, am 18. Januar allerdings „nur“ bei etwa 112. Von Montag auf Dienstag stieg die Zahl der Fälle in Markranstädt um drei. Das heißt, seit Beginn der Pandemie haben sich in Markranstädt 351 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Aktuell sind 94 Personen in Quarantäne.

Am See werden Abstände nicht immer eingehalten

Neben den Fußgängerampeln kommen die Plakate nun vor allem an Park- und Spielplätzen und besonders am Westufer des Kulkwitzer Sees zum Einsatz. Bei schönem Wetter seien nun mal zahlreiche Spaziergänger am See unterwegs. Die Stadt beobachte, dass da Mindestabstände oft nicht eingehalten werden. Deshalb sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in diesem Bereich unbedingt notwendig. Auf Sport- und Spielplätzen bestehe darüber hinaus eine Pflicht zum Tragen dieser Masken, ausgenommen davon sind allerdings Kinder unter zehn Jahren.

Aktionen auch in anderen Städten

Bereits im ersten Lockdown im vergangenen März gab es eine Plakataktion in Leipzig, die allerdings zum Ziel hatte, dass die Menschen am besten ganz zu Hause bleiben. Die Stadt Naunhof plakatierte hingegen bunte Schilder mit dem Titel „Gemeinsam sind wir stark“. In Markranstädt geht es nun in erster Linie um Prävention. „Unser Ordnungsamt hat sich des Themas angenommen und für die konstruktive Umsetzung bin ich dankbar“, sagt Stitterich. „So wird das Thema präsent und für alle sichtbar in unser Stadtbild getragen.“

Von Linda Polenz