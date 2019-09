Polit-Beben in Markranstädt: Bürgermeister verlässt Freie Wähler

Markranstädt

Paukenschlag in Markranstädt: Bürgermeister Jens Spiske hat am Sonnabend mit sofortiger Wirkung die Freien Wähler Markranstädt (FWM) verlassen. Damit verliert die Vereinigung nicht nur den Bürgermeister sondern auch ihren Ortschef. Grund sei die mögliche Kooperation der FWM-Fraktionsvorsitzenden Kirsten Geppert mit der AFD-Fraktion.

„ AfD keine Partei, mit der man kooperieren kann“

„Ich bin enttäuscht davon, dass die Gespräche mit der AfD-Fraktion im Sinne einer Kooperation völlig am Vorstand und den Mitgliedern vorbei gelaufen sind“, erklärt Spiske gegenüber der LVZ. „Für mich ist die AfD derzeit keine Partei, mit der man in irgendeiner Weise koalieren oder kooperieren kann.“ In Sachfragen, wenn es um die Kommunalpolitik in Markranstädt geht, könne man sicher mit den Vertretern diskutieren, müsse man sogar, schließlich sei die AfD ja in den Stadtrat gewählt worden. „Aber eine gemeinsame Fraktionsbildung oder Kooperation gehen aus meiner Sicht mit einer Partei, die auf Gewalt, Ausgrenzung und Nationalismus setzt, nicht.“

Mitgliederbefragung läuft noch bis Sonntag

Damit hat der Bürgermeister auch nicht das Votum der Mitglieder der FWM zur Thematik abgewartet, eine entsprechende Befragung läuft noch bis Sonntag. Wie die LVZ erfuhr, soll dieses Votum eindeutig sein – und eine Kooperation mit der AfD befürworten. Vor dem Austritt des Bürgermeisters hatten die FWM 14 Mitglieder.

„Vorgehensweise entspricht nicht politischen Idealen“

Spiske ist der Gründungsvater der FWM. „Die Vorgehensweise der Fraktion entspricht ganz und gar nicht den politischen Idealen, aus denen die FWM seinerzeit im Jahr 2011 von mir gegründet worden sind“, erklärt er. „Auch deshalb habe ich die Vereinigung nun verlassen.“

Von Linda Polenz