Markranstädt

Herr Spiske, Sie haben vor acht Jahren den Verein der Freien Wähler Markranstädt (FWM) gegründet. Jetzt sind Sie ausgetreten. Wie sehr tut das weh?

Es tut sehr weh. Das ist mein Baby gewesen, im Geist der Freien Wähler, im Geist einer sachlichen Zusammenarbeit, im Geist einer bürgernahen Politik. Was das für eine Wende genommen hat, das ist schon schmerzlich. Aber es ist, wie es ist. Das ist eben auch Politik.

Welche Reaktionen haben Sie nach Ihrem Austritt erreicht?

Ich habe ausschließlich positive Reaktionen von außerhalb bekommen. Gut, die verbliebenen Mitglieder der FWM haben die Meinung, die ich vertrete und die zu meinem Austritt geführt hat, teilweise nicht verstanden. Das ist aber nicht schlimm. Es haben mir aber viele Menschen zu diesem Schritt gratuliert; darunter der Bundeschef der Freien Wähler Hubert Aiwanger und die sächsische Staatsministerin Petra Köpping von der SPD.

Nun ist der Verein FWM ja nicht gleichzusetzen mit der Partei Freie Wähler. Bleiben Sie Mitglied der Partei?

Das ist richtig. Keiner der derzeitigen Mitglieder der FWM ist Mitglied in der Partei. Ich allerdings schon. Ich bin nach wie vor bei den Freien Wählern Sachsen aktiv, dort auch im Landesvorstand.

War der Austritt eine spontane Aktion oder hat sich das schon länger angebahnt?

Manchmal bin ich ein spontaner Typ. Bei manchen Dingen brauche ich aber auch ein bisschen länger. Mit Austrittsgedanken habe ich mich schon länger getragen, weil verschiedene Dinge in der Zusammenarbeit mit der Fraktion und den Mitgliedern nicht so liefen, wie ich mir das gewünscht hätte. Dabei geht es nicht um verschiedene Meinungen. Aber ich habe in Ausschusssitzungen bei der FWM-Fraktion zuletzt gespürt, dass da eine Opposition aufgemacht wird. Das Verhältnis zur Fraktion war schon immer etwas angestrengt. Ich hatte immer das Gefühl, man nimmt mir nicht ab, dass ich von den Dingen etwas verstehe.

Und was war letztlich der Auslöser, der das Fass zum Überlaufen brachte?

Als klar war, dass die Fraktion der Freien Wähler mit der AfD über eine mögliche Kooperation gesprochen hat, wurde auf Nachfrage eine Mitgliederbefragung durch die Fraktion initiiert. Die Schriftführerin und ich, wir waren der Auffassung, dass neben dem Für auch das Wider beleuchtet werden sollte, damit sich die Mitglieder eine Meinung bilden können. Wir haben dann auch etwas geliefert, was aber bei der Befragung keine Rolle spielte. Die Verweigerung der Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern und auch die Zusammenarbeit mit einer Partei wie der AfD entsprechen nicht meinem demokratischen Verständnis. Deshalb musste an diesem Punkt Schluss sein.

Wie wird die Arbeit künftig im Stadtrat laufen?

Ich werde an meiner Arbeit insofern nichts ändern, als dass ich auch weiterhin die Stadträte möglichst umfassend über die Dinge, die uns in unserer Stadt bewegen, informiere. Ich war und bin immer gesprächsoffen über die Dinge, die Markranstädt betreffen – auf einer sachlichen Ebene. Das gilt für alle Stadtratsmitglieder. Eine gute Idee bleibt eine gute Idee, egal von wem sie kommt. Ideologie gehört nicht in den Stadtrat. Aber ich verweigere mich einem ,Kuscheln‘ mit einer Partei, die sich eben nicht eindeutig auf dem Boden der Demokratie befindet und auf Ausgrenzung setzt. Zudem hat die AfD eine Sprache, die mich an Zeiten erinnert, von denen ich hoffte, dass wir sie längst überwunden haben.

Mit Ihnen ist die Schriftführerin der FWM ausgetreten. Nun hat der Verein noch zwölf Mitglieder, keines davon ist Gründungsmitglied. Wie geht es mit dem Verein jetzt weiter?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Satzung sieht vor, dass es eine Mitgliederversammlung geben muss, bei der ein neuer Vorstand gewählt wird. Und dann sollen diejenigen, die sich sonst immer zurückgehalten haben, mal Verantwortung übernehmen.

Und wie geht es mit Ihnen weiter?

Noch bin ich bis zum Ende meiner Amtszeit im nächsten Jahr als Bürgermeister gewählt. Ich bin sicher nicht einfach, ich bin auch streitbar. Aber jeder der mich kennt, weiß, dass man sich auf mein Wort verlassen kann. Mein Austritt bei den Freien Wählern lässt mich als Bürgermeister von Markranstädt natürlich noch besser die politische Neutralität wahren. Die brauche ich, um im Stadtrat mit allen Fraktion ideologiefrei und ohne Zwänge arbeiten zu können. Ich trage mich natürlich mit dem Gedanken, wieder zu kandidieren. Das ist in der gegenwärtigen Situation sicher schwierig. Für die Wähler ist nicht unterscheidbar: Ist es jetzt die Partei Freie Wähler oder die Vereinigung FWM? Deshalb ist die Marke ,Freie Wähler‘ in Markranstädt – zumindest im Moment – beschädigt. Wie ich mich da jetzt verhalte, habe ich noch nicht abschließend entschieden.

Sie könnten als parteiloser Kandidat antreten.

Das würde bedeuten, dass ich aus der Partei Freie Wähler austreten müsste. Diese Entscheidung habe ich noch nicht getroffen.

Was sagt der Landesvorstand zu den aktuellen Entwicklungen?

Die Mitglieder waren überrascht. Weil sie viele Hintergründe nicht kannten. Als ich es erklärt habe, stand der Landesvorstand voll hinter mir.

Schlafen Sie jetzt besser als zuletzt?

Nicht wirklich. Auf der einen Seite ist ein Stück Ärgernis weg, das sage ich ganz ehrlich. Mich haben viele Dinge lange Zeit beschäftigt. Besser schlafen kann ich aber sicher erst, wenn der Stadtrat konstituiert ist und wir ein paar Sitzungen hinter uns gebracht haben. Dann wissen wir, wie die Menschen, die der AfD-Fraktion angehören, ticken. Das Jahr wird für mich nicht einfacher.

Von Linda Polenz