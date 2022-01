Markranstädt

Wegen einer Bedrohungssituation sind am Silvestertag zwei Streifenwagenbesatzungen des Reviers Leipzig-Südwest in die Markranstädter Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber gerufen worden. Dort soll ein 22-Jähriger einen weiteren Bewohner mit einem Gegenstand bedroht und angegriffen haben. Nach Informationen der Polizeidirektion Leipzig wurde niemand verletzt. Ein hinzugezogener Arzt wies den polizeibekannten Tatverdächtigen aus Somalia in ein Fachkrankenhaus ein. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung auf.

Von Rainer Küster