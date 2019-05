Markranstädt

Am Sonnabend geht es am Westufer des Kulkwitzer Sees bunt zu: Ab 11 Uhr startet das Promenadenfest in seine siebte Runde.

Zwischen Strandbad und Vereinsgelände des Kanu- und Freizeitclubs Markranstädt locken viele Attraktionen zum Testen und Mitmachen auf und neben dem Wasser, wie beispielsweise Segeln, Angeln, Surfen und Kanu fahren, aber auch Basteln, Schminken, Hüpfburg, Oldtimerfahrten und Fahrten mit der Lok des Markranstädter Carnevals Club (MCC). „Die Gäste erwartet an diesem Tag ein buntes und fröhliches Bühnen- und Rahmenprogramm für die ganze Familie“, freut sich Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler).

Umfangreiches Musikprogramm

Dabei war das musikalische Bühnenprogramm noch nie so abwechslungsreich wie in diesem Jahr. Neben der Orchestermusik von Youth Brass, dem Posaunenchor und Chorgesang vom Gemischten Chor Räpitz laden die Goldgählschen des MCC bei Stimmungsliedern zum Mitsingen ein. Die Fiddle Folk Family bietet als Familienband fetzige deutsche Folksongs, irische Tänze, Bluegrass und Country-Musik. Am Abend wird es mit der „Partyband TrioB XL“ mit Stücken von gestern bis heute rockig und poppig. „Besonderer Höhepunkt wird sicherlich die Live-Übertragung des DFB-Pokalfinales um 20 Uhr“, so Spiske. Auf einem großen LED-Bildschirm kann bei der Begegnung zwischen RB Leipzig und FC Bayern München mitgefiebert werden.

Sportvereine sind mit am Start

Neben den Wassersportvereinen präsentieren sich zahlreiche weitere Vereine, unter anderem der Förderverein Schloss Altranstädt und der Tennis- und Kinderfestverein. Der SSV Markranstädt veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt den Promenadencup, ein attraktives Fußballturnier für Kinder. Im Mittelpunkt steht dabei das Mitmachen und Ausprobieren der vielen Sportarten. Am Wassersteg des Strandbades können Interessierte beispielsweise in ein Segelboot steigen und das Fest vom Wasser aus genießen. Auf dem Areal des Kanu- und Freizeitclubs kann nicht nur Kanu gefahren, sondern auch geangelt oder das Surfbrett ausprobiert werden. Mit 45 Ausstellern ist das Promenadenfest in diesem Jahr nahezu ausgebucht.

Start in die See-Saison

Für die Stadt Markranstädt und die Anlieger am Westufer ist dies sozusagen der Start in die Saison 2019. Es wurden die Grünflächen umfänglich gepflegt und die Elektrokästen farblich und passend zum See neu gestaltet. Weiterhin verstärkt die Stadt abhängig vom Wetter den Einsatz des Ordnungsamtes und der Security. Er weitet sich auch auf die Abendstunden und das Wochenende aus. Der Einsatz der Security ist im Haushalt mit 40 000 Euro veranschlagt.

Einen Hinweis gibt es vom Veranstalter: Gäste, die mit dem Auto anreisen, können ihre Fahrzeuge auf den Parkplätzen Oststraße und An der Renne kostenfrei abstellen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet.

Von Linda Polenz