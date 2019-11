Protonentherapiezentrum Markranstädt: Platzt der ganze Deal?

Markranstädt

Die Frist ist seit einer Woche abgelaufen, passiert ist aber bisher nichts. Das geplante Protonentherapiezentrum beschäftigt nun am Donnerstagabend wieder die Stadträte in Markranstädt. Wie die LVZ erfuhr, soll Projektentwickler Hans-Jürgen Schenk im nicht-öffentlichen Teil den Räten erklären, warum er die Frist wieder verstreichen ließ – und wie es nun weitergehen soll. Ob er allerdings tatsächlich erscheint, ist dem Vernehmen nach fraglich.

Termine und Versprechen immer wieder verschoben

Es war in der Ratssitzung im Mai, als Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske dem Stadtrat mitteilte: „Ich habe dem Projektentwickler Hans-Jürgen Schenk einen Termin zum 31. Oktober gesetzt. Bis dahin müssen die Verträge abgeschlossen, der Verkauf abgewickelt und das Geld geflossen sein.“ Schenk, so der Bürgermeister damals, habe der Frist zugestimmt. Zuvor sind Termine und Versprechen des Projektentwicklers bereits immer wieder verschoben und nicht eingehalten worden. Schon seit Herbst 2016 läuft das Drama um den 250 Millionen Euro teuren Komplex, in dem Krebspatienten mit dem Protonen-Verfahren behandelt werden sollten. Damals hatte Schenk ein 30 000 Quadratmeter großes Grundstück in der Siemensstraße gekauft.

Verzögerungen am laufenden Band

Zunächst sollte der Baustart in der Ranstädter Markim Frühjahr 2017 sein, ein vom Kreis geforderter Vorhabens- und Erschließungsplan hatte die Arbeiten damals verzögert, Mitte 2017 wurde der erste Spatenstich auf das Frühjahr 2018 verschoben, dann auf den Herbst des selben Jahres. Im Dezember 2018 hatte der Projektentwickler dem Bürgermeister zugesichert, dass eine Beurkundung des Grundstücksverkaufs im Februar dieses Jahres erfolgen soll.

Auch in Halle wurde es nichts

Nun soll es einen Notartermin am 28. November geben, bei dem alles beurkundet werden soll. Ob der allerdings stattfindet, erscheint unsicher. Wahrscheinlicher ist, dass Schenk den Deal platzen lässt. Es wäre nicht das erste Mal: Bevor er mit seinen Plänen nach Markranstädt kam, hatte er dasselbe Protonentherapiezentrum in Halle geplant, noch heute sind auch die Pläne für Markranstädt unter der Webadresse www.protonentherapie-halle.de zu finden. Auch dort ließ der Unternehmer nach Querelen das Projekt letztlich platzen. Investor der Anlage soll eine brasilianische Familie sein.

Kapazität von 2000 Patienten jährlich

Wie berichtet, rechneten die Investoren mit einem Patientenpotenzial von 50 000 Krebserkrankten pro Jahr, bei denen eine solche Protonentherapie sinnvoll sei. Dabei wird ein spezieller hochenergetischer Strahl auf die Krebszellen geschossen. Vorteil dieser Technik: Gewebe vor und hinter dem Tumor soll weitgehend unverletzt bleiben, der Strahl punktgenau wirken. Die Markranstädter Anlage soll, so sie gebaut wird, wie ihre Schwestern in München und Essen eine Kapazität von 2000 Patienten jährlich haben.

Stadträte sind skeptisch

Die spannende Frage ist, ob Schenk sich am Donnerstagabend den Fragen der Stadträte in Markranstädt stellt. Bereits im Januar hat er auf Nachfrage der LVZ erklärt, dass er sich öffentlich nicht mehr äußert. Gelegenheit hätte er nun im nicht-öffentlichen Teil der Stadtratssitzung. Viele Stadträte jedenfalls, so ist zu vernehmen, sind das Projekt betreffend mittlerweile mehr als skeptisch.

Von Linda Polenz