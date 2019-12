Radon spricht erstmals wieder im Stadtrat

Markranstädt

Das Thema Schulbezirksänderung kochte wie erwartet hoch im Stadtrat. Nach einer sehr emotionalen Diskussion sprach sich bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen eine breite Mehrheit der Stadträte für die Pläne der Verwaltung aus. Die sehen vor, dass in den nächsten beiden Schuljahren die Erstklässler aus Döhlen und Quesitz in der Grundschule Kulkwitz und die Erstklässler, die in der Kernstadt nördlich der Bahn wohnen, in der Grundschule Großlehna eingeschult werden. Damit soll die Grundschule Markranstädt für die Zeit des Anbaus entlastet werden.

Zum Thema reden durfte auch die Ortsvorsteherin. Carina Radon ( CDU) hatte seit ihrer Wahlniederlage als Bürgermeisterin im Jahr 2012 keine Ratssitzung mehr besucht. In diesem Fall machte sie eine Ausnahme – um ihre und die Argumente des Ortschaftsrates gegen die Vorlage ansprechen und erklären zu können. Den ihr von der damals wie heute Ersten Beigeordneten Beate Lehmann ( CDU) angebotenen Sitz am Runden Tisch der Stadträte lehnte sie allerdings ab. Und nach dem Tagesordnungspunkt verließ sie den Ratssaal auch wieder.

Von Linda Polenz