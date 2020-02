Rathaus-Chefposten: CDU-Bewerber erklären ihre Motivation

Markranstädt

Zwei Kandidaten der CDU wollen Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) herausfordern: Stadtsprecherin Heike Helbig und Stadtrat Jens Schwertfeger. Wer tatsächlich der CDU-Kandidat um das Amt des Bürgermeisters wird, entscheiden die Mitglieder am 21. April. Amtsinhaber: Jens Spiske. Kempner

Antworten auf drängende Fragen geben

Bevor Helbig etwas über ihre Vision für Markranstädt preis gibt, will sie mit den Mitgliedern sprechen. Warum sie sich entschlossen hat, Bürgermeisterin werden zu wollen, darauf hat sie eine einfache Antwort. „Ich bin in Markranstädt geboren“, sagt sie strahlend. „Im Storchennest, da konnte man damals noch entbinden.“ Später hat sie bei Sparkasse und Belantis gearbeitet, vor zehn Jahren ist sie in die Stadtverwaltung Markranstädt gekommen. „Es hat mich schon immer gereizt, die Region mitzuentwickeln“, erklärt sie. „Es sind gerade sehr dynamische Zeiten und es gibt viele Fragen zu beantworten.“ Sie wolle mit ihrer Person und ihrer Begeisterung für die Stadt Antworten auf diese Fragen geben.

Will Herausforderin werden: Heike Helbig. Quelle: Kempner

Für eine baumstarke Stadt

Stadtrat Jens Schwertfeger will etwas für die Stadt tun – das sei seine Motivation. Der Ortsvorsteher von Frankenheim und Lindennaundorf ist vor 38 Jahren als Lehrling nach Markranstädt gekommen. „Mittlerweile bin ich fest verwurzelt im Ort“, sagt er. Beruflich sei er im öffentlichen Dienst, habe daher auch in die Verwaltungsarbeit bereits reinschnuppern können. „Mittlerweile elf Jahre bin ich nun Stadtrat und seit sechs Jahren Ortsvorsteher“, so Schwertfeger. „Wir haben große Dinge voranzubringen und große Herausforderungen zu stemmen.“ Er wolle in diesen stürmischen Zeiten ausgleichend wirken.

Will ebenfalls den Bürgermeister herausfordern: Jens Schwertfeger. Quelle: Kempner

Wahl am 20. September

Die Markranstädter wählen am 20. September ihren Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin. Neben einem der beiden CDU-Kandidaten tritt Amtsinhaber Jens Spiske (parteilos) wieder an. Alle anderen Parteien und Organisationen haben bisher nicht bekannt gegeben, ob sie einen eigenen Kandidaten stellen – oder einen unterstützen.

Von Linda Polenz