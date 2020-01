Rauchschwaden über der LAV in Markranstädt

Markranstädt

Dicke Rauchschwaden am Freitagmittag über dem Gelände der LAV in Markranstädt. Was spektakulär anmutete, war so gewollt. Nach 30 Minuten wurde der Brand von der Freiwilligen Feuerwehr Markranstädt gelöscht.

„Wir haben unsere Trockenbaumonteure aus Markranstädt, Jena und Braunschweig geschult“, erklärt Michael Förster von der Firma Heinrich Schmid in Markranstädt. So sollten die Mitarbeiter sehen und erleben, was im Brandfall mit den Türen und Wänden passiert. „Dazu haben wir einen See-Container genutzt, den wir extra dafür umgebaut haben“, so Förster. Darin seien unter anderem eine Feuerschutztür, Feuerschutzverglasung und Brandschutzwände zu finden. „Drinnen haben wir ein Feuer entzündet“, erklärt Förster. Nach 30 Minuten wurde gelöscht – und nachgeschaut, welche Auswirkungen ein Brand auf verschiedene Stoffe hat. Was standgehalten hat – und was eben nicht. Übrigens: Die starke Rauchentwicklung kam zu Stande, weil das Holz, das eingebaut wurde, noch nicht ganz trocken war.

Von Linda Polenz