Rauchwolken über Markranstädter Wehr verziehen sich nicht

Markranstädt

Es kehrt keine Ruhe ein bei der Feuerwehr in Markranstädt. Nachdem die LVZ vergangene Woche über die Kündigung des Hausmeisters und der Kritik dazu in einem offenen Brief berichtet hat, meldeten sich nun die Kameraden rund um Stadtwehrleiter Sven Haetscher zu Wort. Sie bekamen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Rederecht. Anders als übrigens die Bürger – die Fragen zur Bürgerfragestunde mussten schriftlich eingereicht werden und wurden in der Sitzung nicht behandelt. Auch ein bereits eine Woche vor der Sitzung eingereichter Antrag der CDU schaffte es nicht auf die Tagesordnung. Zwar erklärte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) auf Nachfrage von CDU-Fraktionschef Volker Kirschner, das Thema werde im nichtöffentlichen Teil behandelt. Wie die LVZ erfuhr, war das dann allerdings auch nicht der Fall.

Antrag auf Rederecht der Feuerwehr mehrheitlich angenommen

Den Antrag auf Hinzufügen eines Tagesordnungspunktes, der Rederecht für die Feuerwehr einräumte, stellte Stadträtin Kirsten Geppert, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Markranstädt, gleich zu Beginn der Sitzung. Frank Helge Meißner, Fraktionschef der SPD/Grünen hielt dagegen: „Ich bin immer sehr dafür, die Kameraden sprechen zu lassen, aber in diesem Fall bin ich dagegen“, sagte er. „Denn: So geben wir einer Seite Rederecht in öffentlicher Sitzung, der anderen aber nicht. Ich fände es besser, die Kameraden würden sich mit dem Ältestenrat zusammensetzen – und eben nicht den Streit hier weiter öffentlich austragen.“ Am Ende wurde dem Antrag dennoch mehrheitlich zugestimmt.

Behauptungen im offenen Brief seien haltlos

Es war dann der stellvertretende Ortswehrleiter aus Gärnitz, Michael Bloyl, der „im Namen aller Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Markranstädt“ ein Statement verlas. „Im Namen aller Ortswehrleiter versichern wir hiermit, dass keiner unserer Kameradinnen und Kameraden Kenntnis vom zitierten, offenen Brief hatte“, erklärte er. „Mit aller Entschiedenheit distanzieren wir uns von diesem Schriftstück und dem Artikel in der Leipziger Volkszeitung.“ Die aufgestellten Behauptungen der Verfasser des offenen Briefes seien haltlos.

Appell an Stadträte

Später räumte er allerdings ein, dass, wie im Brief geschrieben, sowohl die Ortswehrleiter als auch der Stadtwehrleiter für diese Stelle gekämpft haben. „Allerdings war nie die Rede davon, dass das nur die Gerätehäuser und die Pflege der Außenanlagen betrifft“, so Bloyl. Auch der Mangel an Einsatzzeiten sei korrekt, sie bezögen sich allerdings nicht nur – wie im Brief geschrieben – auf den Vormittag, sondern vielmehr über die komplette Spanne der Tagesarbeitszeit der Kameraden. Aber: „Den im offenen Brief erwähnten, langwierigen Abstimmungsprozess mit dem damaligen Bürgermeister Herr Spiske vermissen wir übrigens bis heute.“ Die Kameraden begrüßten es sehr, dass die Bürgermeisterin die Stelle nun noch einmal auf den Prüfstand stellt. Mit einem Appell an die Stadträte endete das Statement: „Bitte stehen Sie hinter unserem Stadtwehrleiter und hinter unserer Bürgermeisterin.“

Öffentliche Forderung nach Pressezensur Bevor die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Markranstädt im Stadtrat ihr Statement zu einem offenen Brief verlasen, meldete sich Kirsten Geppert, Fraktionschefin der Freien Wähler Markranstädt, in der öffentlichen Sitzung zur Berichterstattung der LVZ zu Wort. „Ich finde, wir sollten wieder mehr zurückkommen zu einer soliden Recherche“, sagte sie. „Und dass wir in Zukunft solche Sachen nicht mehr veröffentlichen.“ Die Stadt solle künftig wieder in einem besseren Licht dastehen. Eine Forderung nach Pressezensur – der von offizieller Seite, also von Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos), nicht widersprochen wurde. Im Gegenteil. „Danke Frau Geppert“, sagte sie nach dem Statement. „Auch ich finde es befremdlich, was hier in den vergangenen Wochen abgegangen ist.“

Hausmeister nach LVZ-Informationen mittlerweile freigestellt

Wie berichtet, hatte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) dem derzeitigen Hausmeister vor wenigen Wochen noch in der Probezeit in einem Gespräch die Kündigung angekündigt. Die Stelle war erst im Herbst geschaffen worden. Nach Informationen der LVZ wurde der Hausmeister am Freitagmorgen, also unmittelbar nach der Stadtratssitzung, mit sofortiger Wirkung von seiner Tätigkeit freigestellt.

Von Linda Polenz