Rentnerin legt „Markranstädt“ in Trümmer

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Freitag im Kreisverkehr am östlichen Ortseingang von Markranstädt gekommen. Wie die LVZ erfuhr, verwechselte eine 71-jährige Frau beim Heranfahren an das Rondell das Brems- mit dem Gaspedal ihres Ford – und rauschte mitten auf die kleine Kreisverkehr-Insel. Dort prallte ihr Auto gegen den Sandsteinblock mit dem Stadtwappen.

Frau verletzt sich bei Unfall

Der Quader begrüßt die Besucher der Stadt am See für gewöhnlich – jedenfalls bis jetzt. Der Ford der Rentnerin „köpfte“ die Steinformation indes, verwandelte ihn in ein Trümmerstück. Zu allem Unglück verletzte sich die Rentnerin bei dem Unfall auch noch. Neben der Stadtwehr Markranstädt seien die Kameraden aus Lindennaundorf, die Polizei, der Rettungsdienst und die ADAC-Luftrettung im Einsatz gewesen, wie es seitens Feuerwehr Markranstädt hieß. Als die Kameraden an der Einsatzstelle eintrafen, habe die Fahrerin bereits aus dem Auto befreit werden können.

Zukunft des Ortseingangssteins ist offen

Was mit dem Wappen-Block passiert, sei gegenwärtig noch unklar, teilte Stadtsprecherin Heike Helbig am Sonntag auf LVZ-Anfrage mit. Zunächst müsse geprüft werden, ob der Ortseingangsstein repariert werden kann. Unter Umständen werde die Angelegenheit Thema der nächsten Stadtratssitzung sein, so Heike Helbig.

Von Linda Polenz