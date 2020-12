Der Landkreis Leipzig testet ab 1. Januar neue Standorte für den Rettungsdienst. In Oelzschau sollen die Notfallsanitäter in einem Tiny House unterkommen. Das mobile Mini-Haus wird in Brandis produziert. An einer weiteren Retter-Adresse in Deutzen wird derweil erste Kritik laut. Die angemietete Wohnung entspreche nicht den Vorgaben der Berufsgenossenschaft.