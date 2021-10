SPD/Grüne in Markranstädt wollen Klimaschutzmanager

Markranstädt

Um das Thema Klimaschutz in Markranstädt noch besser bewältigen zu können, hat die Fraktion SPD/Grüne im Markranstädter Stadtrat für den Doppelhaushalt 2022/23 die Stelle einer Klimaschutzmanagerin oder eines Klimaschutzmanagers beantragt. Eigentlich sollte über den Vorstoß in der jüngsten Sitzung des Stadtrates abgestimmt werden. Nach kurzer Pause zog die Fraktion den Antrag allerdings zurück.

Gemeinsame Lösung ist das Ziel

„Es wäre schade gewesen, wenn er abgelehnt worden wäre“, begründete Fraktionschef Frank Helge Meißner (SPD) diesen Schritt. „Deshalb werden wir jetzt noch einmal mit den anderen Fraktionen beraten und ihn dann in der nächsten Stadtratssitzung zur Abstimmung stellen.“ Insbesondere die CDU-Fraktion habe den Antrag, so wie er war, problematisch gesehen. An den Christdemokraten führt beim Beschluss allerdings kein Weg vorbei. „Wir werden mit den Kollegen reden und eine gemeinsame Lösung finden“, so Meißner.

Bisher läuft Thema „eher nebenbei“

Der Ursprungsantrag betont die Wichtigkeit einer solchen Stelle im Rathaus. „Das Thema Klimaschutz ist eine zentrale Existenzfrage unserer Zeit und bietet zugleich riesige Chancen“, erläuterte Meißner. „Neben sicheren und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen zählen hierzu auch lebenswerte Städte und Gemeinden.“ Die Klimaschutzmanagerin beziehungsweise der Klimaschutzmanager solle die Verwaltung entlasten, indem er alle Themenbereiche zum Klimaschutz betreut und zentral steuert. „Dadurch werden personelle Ressourcen für andere Aufgaben in der Stadtverwaltung frei“, zeigte sich Meißner überzeugt. Denn bisher laufe das Thema Klimaschutz durch alle Fachbereiche „eher nebenbei“. Zudem solle mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek), das sich derzeit in der Erarbeitung befindet, auch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes beschlossen werden. „Auch hier kann eine Klimaschutzmanagerin oder ein Klimaschutzmanager unterstützend einwirken“, so der Fraktionsvorsitzende von SPD/Grüne. „Und er kann aktiv nach Fördermöglichkeiten in diesem Bereich suchen.“ Auch als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger bringe eine solche Stelle Vorteile.

Förderung soll bis zu 90 Prozent betragen

Nach Ansicht der Fraktion ist die Stelle bis zu 90 Prozent förderfähig. „Der grundsätzliche Fördersatz für Kommunen beträgt 65 Prozent“, so Meißner. Hinzu kämen 15 Prozent für die Antragstellung und zehn Prozent für Schnellentschlossene, die den Förderantrag bis zum 31. Dezember stellen.

Von Linda Polenz