Seit 2011 wird an Personen, Gruppen und Vereine, die sich durch besonderes Engagement im Ehrenamt auszeichnen, der Sächsische Bürgerpreis verliehen. Von bis zu 100 Nominierten, die vor wenigen Tagen zur Festveranstaltung in die Dresdner Frauenkirche eingeladen werden, erhielten aber nur fünf den Preis. In Markkleeberg und Markranstädt kommt diese Verfahrensweise gar nicht gut an.