Sanierung des Markranstädter Stadtbades – Verstoß gegen das Vergaberecht?

Markranstädt

Eine heftige Debatte gab es jüngst im Markranstädter Stadtrat, als es um die Vergabe der Planungsleistung für die Sanierung des Stadtbades, im Volksmund „Diva“ genannt, ging. Insbesondere die Freien Wähler Markranstädt (FWM) sprachen von einem Verstoß gegen das Vergabeverfahren.

Antrag auf nichtöffentliche Diskussion abgelehnt

Um die Diskussion zunächst intern zu führen, beantragte die FWM-Fraktionsvorsitzende Kirsten Geppert, diesen Tagesordnungspunkt in den nichtöffentlichen Teil zu legen. Das wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Vorlage zur Bad-Sanierung ist zu entnehmen, dass sich drei Unternehmen an der Ausschreibung beteiligt hatten. Alle Angebote wurden durch ein Projektsteuerungsbüro ausgewertet. Es kam zu dem Schluss, dass die Firma Pichler aus Tirol das günstigste Angebot eingereicht hatte. Auch die Stadtverwaltung sah dies so. Zum Beschluss empfohlen wurde aber die Firma Bauplanung Bautzen.

Stadt: Erfahrung mit Bad ausschlaggebend

„Was war denn dafür ausschlaggebend?“, wollte AfD-Stadträtin Bianca Juhnke wissen. „Die Erfahrung der Bautzner“, antwortete Bauamtsleiter Sven Pleße. Denn: Das Büro aus Ostsachsen hat sich bereits im Jahr 2016 mit dem Stadtbad befasst. Damals hatte die Markranstädter Bau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft eine Entwurfsplanung für eine Komplettsanierung in Auftrag gegeben. „Das spart eine Planungszeit von zwei Monaten“, so Pleße. Das schlage sich nicht nur in Zeit, sondern auch in Geld nieder, ergänzte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). Zudem sei mit dem Bautzner Büro noch einmal nachverhandelt worden. Danach hätten diese Bieter das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

FWM kritisiert die Verwaltung

„Das ist aus meiner Sicht ein Verstoß gegen das Vergabeverfahren“, kritisierte Freie-Wähler-Chefin Geppert. „Es wurde nur mit einem Bieter nachverhandelt und nicht mit den anderen.“ Das bestätigte die Verwaltung. „Mich hat das Bautzner Büro im Verwaltungsausschuss am meisten beeindruckt“, sekundierte CDU-Stadtrat Jens Schwertfeger. „Auch, weil sie ehrlich gesagt haben, dass es schwer wird, die finanziellen Möglichkeiten und unsere Vorstellungen zusammenzubringen.“ Der Stadtrat hatte zuvor eine Deckelung bei 2,5 Millionen Euro für die Sanierung des Stadtbades beschlossen. „Ich beantrage, dass wir diesen unsäglichen Beschluss wieder aufheben“, erklärte Linken-Stadträtin Heike Kunzemann. Der Rat lehnte den Antrag aber mehrheitlich ab.

Spiske : „Meine Berufsethik als Arzt“

Am Ende folgten dem Vorschlag der Verwaltung elf Stadträte, drei waren dagegen, vier enthielten sich. Ungeachtet dessen bleibt das Stadtbad in dieser Saison geschlossen. Bürgermeister Spiske bekräftigte im Stadtrat noch einmal seine Entscheidung. „Wir sind noch immer mitten in der Corona-Pandemie. Deshalb geht es hier nicht ums Vergnügen, sondern darum, die Menschen zu schützen“, betonte er. „Das ist meine Berufsethik als Arzt und meine verdammte Pflicht als Bürgermeister.“

Von Linda Polenz