Schlagabtausch im Markranstädter Stadtrat

Stadtratssitzungen in Markranstädt eilt ja der Ruf voraus, durchaus unterhaltsam sein zu können. Am Donnerstagabend sorgte die Situation zwischen Verwaltung und Stadträten allerdings für einiges Kopfschütteln und Verwunderung auf den Zuschauerplätzen.

Stichwort: Vereidigung von Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos)

Gleich zu Beginn der Sitzung ging CDU-Chef Volker Kirschner ans Mikrofon. „Wir müssen um Verzeihung bitten. Herr Vitz hat als ältester Stadtrat die Bürgermeisterin vereidigt, aber er ist gar nicht der älteste Stadtrat“, sagte er. Die Fraktion sei angeschrieben und um einen Vorschlag gebeten worden. „Den haben wir mit Roland Vitz gemacht“, so Kirschner. Älter als Vitz ist allerdings Linken-Stadträtin Ursula Schuster. „Tut uns leid, dass das nun Herr Vitz gemacht hat oder die Verwaltung nicht ordentlich recherchiert hat.“

Stichwort: Geplanter Aufzug am Bahnhof

Eigentlich sollte unter dem Tagesordnungspunkt 5 ein Beschluss zu einer „Absichtserklärung zur Schaffung der Voraussetzungen zur Herstellung des stufenfreien Ausbaus Bahnhof Markranstädt“ gefasst werden. Was umständlich klingt, bedeutet im Prinzip den Bahnhof mittels eines Aufzugs barrierefrei zu machen. „Dieser Tagesordnungspunkt wird im nichtöffentlichen Teil behandelt, aus der Beschlussvorlage wird eine Informationsvorlage“, teilte die Bürgermeisterin mit. Eine Abstimmung fand im Stadtrat dazu nicht statt.

Ein paar Informationen gibt es für die Bürger dann dennoch. „Im Rahmen von Sonderregelungen gibt es jetzt eine Möglichkeit, den Aufzug am Bahnhof zu bauen“, erklärte Stitterich. Das sei bisher an einer Regel der Bahn gescheitert, wonach der Aufzug erst ab 1000 Ein- und Aussteigern pro Tag installiert wird. In der Vergangenheit waren viele Alternativen im Gespräch. „Der Stadtrat hatte auch beschlossen, dass dazu eine Machbarkeitsstudie erstellt werden soll“, so Stitterich. „Aber ich habe jetzt entschieden, dass das nicht notwendig ist.“ Das veranlasste CDU-Stadtrat Jens Schwertfeger später dazu, nachzufragen. „Ich bin ein bisschen verwirrt“, sagte er. „Sind Stadtratsbeschlüsse nicht grundsätzlich umzusetzen?“ Dazu gab es zunächst gar keine Antwort der Bürgermeisterin. Nach erneuter Nachfrage meinte Stitterich: „Da haben Sie mich falsch verstanden. Jeder Beschluss ist wichtig und wird umgesetzt.“

Stichwort: Ausschreibung einer Referentenstelle

Nachdem im Februar-Amtsblatt der Stadt Markranstädt die Stelle einer persönlichen Referentin oder eines persönlichen Referenten der Bürgermeisterin ausgeschrieben wurde, hatten die Fraktionen CDU/Bürger für Markranstädt und SPD/Grüne einen Brief an die Bürgermeisterin gerichtet. Darin baten die beiden Fraktionen, die auch über eine Mehrheit im Stadtrat verfügen, Stitterich, wegen der geplanten Steuerausfälle durch die Corona-Krise auf Neueinstellungen im laufenden Haushalt zu verzichten, ausgenommen davon wurde das betriebsnotwendige Personal. Die beiden Fraktionen baten die Bürgermeisterin für die Stadtratssitzung um eine Antwort, ob sie diesem Vorschlag zur Sicherstellung einer Haushaltsgenehmigung folgt.

Als Stitterich den öffentlichen Teil schon fast beenden wollte, fragte CDU-Fraktionschef Kirschner nach. „Die Antwort gebe ich im nichtöffentlichen Teil“, hieß es von der Bürgermeisterin. „Schließlich geht es um Personal.“ Die Sächsische Gemeindeordnung sieht allerdings in Paragraph 37, Absatz 1 eine grundsätzliche öffentliche Sitzung des Gemeinderats vor. Mit dem Zusatz: „sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner eine nichtöffentliche Verhandlung erfordern.“ Beides liegt im Fall der Referentenstelle nicht vor. Einen Einwand des Stadtrats gab es dazu aber nicht.

Diskussion um Sonderstadtrat Große Diskussionen gab es im Markranstädter Stadtrat, weil den Stadträten am selben Tag eine Einladung zu einem nichtöffentlichen Sonderstadtrat am Mittwoch ins Haus flatterte. „Es gibt Regularien, um einen Sonderstadtrat einzuberufen und auch dafür, dass er nichtöffentlich sein kann“, sagte Eddy Donat von den Freien Wählern Markranstädt. „Und alle treffen hier nicht zu.“ Nach einer langen Diskussion, in der die Forderung laut wurde, aus dem Sonderstadtrat eine Informationsveranstaltung zu machen, hieß es dann von André Schwertner, der für Rechtsfragen im Rathaus zuständig ist: „Das geht nicht. Die Einladung ist raus.“ Daraufhin schloss Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) den Tagesordnungspunkt mit den Worten: „Herr Schwertner hat alles gesagt. Die Einladung steht, wer kommt, der kommt.“ Am Freitag ruderte das Rathaus zurück. Nun ist es doch zur nichtöffentlichen Informationsveranstaltung geworden.

Stichwort: Anträge

Auf der Tagesordnung stand auch ein Antrag der Fraktionen AfD und Freie Wähler Markranstädt. Nach dem Einbringen wurden von CDU und Linken Zusatzanträge gestellt. „Das ist rechtlich nicht möglich“, erklärte André Schwertner, der für Rechtsfragen im Rathaus zuständig ist, und machte umfangreiche Ausführungen dazu. „Gut, dann setzen wir den Tagesordnungspunkt ab und gehen über zum nächsten Punkt“, meinte darauf die Bürgermeisterin. Auf den Hinweis aus dem Stadtrat, dass über die Absetzung abgestimmt werden muss, entgegnete sie: „Na, ich bin davon ausgegangen, dass das sowieso einstimmig beschlossen wird.“

