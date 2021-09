Schlagabtausch in Frohburg: Was wollen die Kandidaten?

Frohburg

Ein voller Saal, meinungsfreudige Kandidaten und jede Menge Fragen: Beim Wahlforum von LVZ und Landeszentrale für politische Bildung am Dienstagabend in Frohburg mussten die sechs Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien Farbe bekennen.

Rede und Antwort standen Franziska Mascheck (SPD), Edgar Naujok (AfD), Julia Schramm (Die Linke), Matthias Vialon (Bündnis 90/Grüne), Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) und Olaf Winne (FDP). Die Spielregeln: Jeder Besucher erhielt am Eingang drei Klebepunkte zum Kennzeichen seiner Themen-Favoriten. Mit großem Abstand landete der Komplex Klima und Umwelt auf Rang 1.

In der Kohleregion interessierte die meisten der über 100 Zuhörer vor allem eins: Welche Konzepte gibt es rund um den Kohleausstieg? Oder, wie LVZ-Moderator Nikos Natsidis vom Grünen Vialon wissen wollte: „Warum soll Sie der Bergmann wählen?“

Vialon: Fachkräfte werden schon jetzt gesucht

Den Verlust von 3000 Arbeitsplätzen, die im Mitteldeutschen Revier direkt an der Kohle hängen, ließ der Angesprochene nicht als Schreckgespenst gelten. „Die Jobs werden gar nicht alle in andere Industrien transformiert werden müssen“, zeigte sich Vialon überzeugt. „Etliche Mitarbeiter werden für die Rekultivierung der Tagebaue gebraucht. Und viele gehen in Rente.“ Mit Projekten wie dem Solarpark Witznitz würden außerdem neue Jobs entstehen. „Und schon jetzt“, beobachtet der 63-Jährige, „werden überall Fachkräfte gesucht.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Grünen-Kandidat ist wenig überraschend für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und erklärt die Ziele des Pariser Klimaabkommens für unumstößlich. „Insbesondere in CDU-geführten Bundesländern wird der Ausbau von Windrädern aber deutlich torpediert“, kritisiert der Großpösnaer.

Naujok: Deutschland muss kein Vorreiter sein

Beim Klima-Thema, das sich wie ein roter Faden durch die zweistündige Debatte zog, waren die Rollen klar verteilt.„Die Klimaerwärmung ist nicht menschengemacht. Es hat immer schon Klimawandel gegeben“, gab AfD-Kandidat Naujok zu Protokoll. „Es bringt gar nichts, wenn Deutschland hier Vorreiter ist. Vielmehr müssen sich die USA, Indien, China und Russland zusammensetzen, um nach Lösungen zu suchen.“

Für Linken-Kandidatin Julia Schramm hingegen steht fest: „Wir werden einen früheren Kohleausstieg als 2038 erleben. Aber nicht, weil das eine Regierung beschließt, sondern weil sich die Kohle-Verstromung einfach nicht mehr rechnet.“

Zur Galerie Meinungsfreudige Kandidaten und jede Menge Fragen aus dem Publikum hatte das Wahlforum von LVZ und Landeszentrale für politische Bildung am Dienstagabend in Frohburg zu bieten. Die Bewerber der sechs aussichtsreichsten Parteien im Wahlkreis 154 Leipzig-Land standen Rede und Antwort.

Winne: Planverfahren müssen entschlackt werden

Der Markkleeberger Olaf Winne warnt davor, der Wirtschaft zu viel vorzuschreiben: „Die Unternehmen können viel leisten, wenn man sie nur lässt, auch beim Thema Klimaschutz.“ Der Liberale vermisst allerdings tragfähige Konzepte der Politiik, wie der Strombedarf künftig gedeckt werden soll. Und was die Verwendung der Kohle-Milliarden angeht, fügt Winne hinzu: „Da einen Spielplatz fördern und da eine Jugendherberge, das ist doch alles nicht nachhaltig.“ Das Geld müsse vielmehr dafür verwendet werden, wirtschaftliche Alternativen zur Kohleindustrie zu schaffen.

Von Breitenbuch: Atomausstieg war der größte Fehler der CDU

CDU-Mann von Breitenbuch erklärt es als größten Fehler der Ära Merkel, aus der Kernenergie auszusteigen. Das sei, so der Kohren-Sahliser, „im Affekt“ nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima passiert. Ginge es nach dem CDU-Kreischef, sollten in Deutschland sogar wieder neue Atomkraftwerke gebaut werden dürfen. Wie nötig der Kohlestrom sei, habe man erst am vergangenen Sonntag beobachten können: „Da hat es geregnet, es schien keine Sonne und wehte kein Wind. Da dampften in Lippendorf beide Kühltürme voll.“ Das Kraftwerk im Leipziger Südraum versorge drei Millionen Haushalte, rechnet der Landtagsabgeordnete vor. Mit Blick auf die nötige Versorgungssicherheit müsse man ergebnisoffen diskutieren, „was wir hier in die Tonne treten.“

Für von Breitenbuch darf der Kohlekompromiss deshalb nicht nur auf das fixierte Ausstiegsdatum 2038 reduziert werden. „Das Gesetz legt genauso fest, dass die Entscheidung zum Kohleausstieg in den Jahren 2026 und 2029 überprüft wird.“ Das werde in der Debatte oft vergessen.

AfD: Deutschland stand schon vorm Blackout

Naujok, bekennender Verfechter der Braunkohle-Verstromung, wusste seine Anhängerschaft mit dem Verweis auf einen Beinahe-Blackout vor wenigen Wochen zu begeistern: „Am 18. Juni wurden große Industriebetriebe in Deutschland vom Netz getrennt, weil der Strom nicht mehr reichte und sonst die Versorgung zusammengebrochen wäre.“ FDP-Bewerber Winne wiederum forderte schnellere Planverfahren für die nötigen Stromtrassen: „Wenn das alles nicht funktioniert, werden wir zum Stromimporteur und nutzen dreckigen Strom aus Frankreich.“ SPD-Kandidatin Franziska Mascheck vertraut auf den Kohlekompromiss, demzufolge in Lippendorf im Jahr 2035 planmäßig das Licht ausgeht: „Mit Forschung und Wissenschaft müssen Lösungen gefunden werden, wie wir auch ohne Kohle die Industrie gerade in unserer Region erhalten.“

Lesen Sie auch:

Unterschiedliche Standpunkte wurden auch bei zahlreichen anderen Themen deutlich. So arbeiteten sich die Kandidaten teilweise sehr detailreich zu Fragen der Steuerreform, der Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen oder der Vergesellschaftung von Staatsschulden innerhalb der EU ab. Fehlende Perspektiven für den ländlichen Raum spielten ebenso eine Rolle wie Ungerechtigkeiten bei der Förderung von Elektroautos oder ganz konkrete Fragen nach der Erweiterung der Trebsener Papierfabrik oder einem fehlenden Radweg zwischen Grimma und Großbardau.

Beim Thema Pflege wird es emotional

Seinen emotionalsten Moment erlebte das Wahlforum, als das Thema Pflege zur Sprache kam. Mit tränenerstickter Stimme schilderte Chris Bergmann, Inhaberin eines Pflegedienstes in Borna, ihre Nöte: „Die Pflegereform bringt eine ganze Branche in Not. Wann wollen Sie den Menschen eigentlich sagen, dass wir im nächsten Jahr den Zusammenbruch der Versorgungsstrukturen erleben werden?“ Denn viele Anbieter, warnte die besorgte Unternehmerin, würden unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr weitermachen können. Patentrezepte hatte keiner der sechs Direktkandidatin parat. „Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter auch gewerkschaftlich organisieren“, riet Franziska Mascheck. Denn sonst würden ausgehandelte Tarifverträge für sie nicht gelten. Den Hinweis der Frohburgerin, man müsse für ein attraktives Umfeld sorgen, damit mehr Pflegekräfte in die Region ziehen, ließ die Fragestellerin nicht gelten: „Der Markt ist überall leergefegt, auch in München oder Hamburg. Was wollen Sie da hier mit besseren Bedingungen ausrichten“, blieb Bergmann hartnäckig.

Die Berlinerin Julia Schramm würde die Pflege gern verstaatlichen. „Denn derzeit geht es bei den großen Konzernen nur um Profit und betriebswirtschaftliche Logik. Davon müssen wir wegkommen.“ Von Breitenbuch räumte abschließend ein, er sei kein Sozialpolitiker. Aber nach der Verabschiedung des jüngsten Pflege-Pakets im Bundestag hätten sich auch bei ihm Fragen aufgestaut, die es zu klären gelte.

Von Simone Prenzel