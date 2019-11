Schüler konstruieren und programmieren in Markranstädt

Markranstädt

In der Markranstädter Oberschule gab es jetzt den Startschuss für ein Projekt, das in vielfacher Hinsicht Zukunft hat. Es heißt „Roberta“ und soll helfen, das naturwissenschaftliche Profil der Einrichtung zu stärken. Dazu stehen den Schülern insgesamt sechs Roberta-Baukästen im Wert von je rund 600 Euro zur Verfügung. Neben Konstruktionselementen auf Lego-Basis enthalten sie Computer, Motoren und Farberkennungs-, Gleichgewichts-, Berührungs- oder Ultraschall-Sensoren. Damit ist es möglich, Roboter zu konstruieren und diese dann so zu programmieren, dass sie gestellte Aufgaben und Tätigkeiten erfüllen können.

Software als spezielle Entwicklung des Fraunhofer-Instituts

Projektleiter Tony Eckelmann, Lehrer für Technik und Computer, hat eigens dafür einen Lehrgang als „Roberta-Teacher“ belegt. „Mit Lego zu bauen, klingt einfach“, weiß Eckelmann. „Aber hier geht es um praktikable Konstruktionen, die in der Lage sind, die programmierten Befehle auszuführen.“ Die Software sei eine spezielle Entwicklung des Fraunhofer-Instituts, die sich sehr nah an der Programmierung in der realen Wirtschaft orientiere. „Damit wird das Projekt auch für Unternehmen interessant, weil sie auf der Suche nach Nachwuchskräften auf gut vorbereitete Schüler stoßen“, lobt Eckelmann die dahinterstehende Idee. Nicht ohne Grund werde das Roberta-Projekt von der Industrie- und Handelskammer und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) unterstützt.

Räumen Roboter bald das Klassenzimmer auf?

Die 15-jährige Emely und ihr Klassenkamerad Kilian aus der 8b haben sich sofort für das neue Angebot gemeldet. Beide haben „Roberta“ schon vor einigen Wochen auf der Unternehmermesse MUM vorgestellt, konnten inzwischen ihren ersten Robotern schon das Laufen und Greifen beibringen. Wohin das Projekt einmal führen könnte? Emely denkt kurz nach und meint lächelnd: „Vielleicht bauen wir einen Roboter, der das Kinderzimmer aufräumen kann?“ Kilian, der bereits wieder ins Programmieren vertieft ist, blickt kurz auf, zeigt auf die Baukästen und entgegnet: „Ich befürchte, da reichen die Sensoren nicht.“ Auch das ist Roberta: Ein Bildungsprojekt, das Spaß macht.

Von Rainer Küster