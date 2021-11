Sechzig Kerzen für den „Markranstädter Glücksfall“

Markranstädt

Er ist ein Meister der leisen Töne, seine Worte finden trotzdem immer ihr Ziel und sein Rat ist weit über die Kirchgemeinde hinaus gefragt. Erst vor einigen Monaten beging der im Erzgebirge geborene Theologe sein 20-jähriges Dienstjubiläum in der Stadt, am heutige Dienstag steht ein noch größeres Ereignis an: Markranstädts Pfarrer Michael Zemmrich wird 60.

Die große Feier hat er wegen der Pandemielage absagen müssen, aber wahrscheinlich kommt ihm das nicht einmal ungelegen. Pfarrer Zemmrich steht nicht gern im Mittelpunkt. „Was ich mache, kann ich nur leisten, weil mich sehr viele Menschen dabei unterstützen“, begründet er ein gewisses Unwohlsein. Das befalle ihn immer dann, wenn er für sein Wirken persönlich gewürdigt wird, sagt er. Dabei denke er nicht nur an seine Frau Claudia, die ihm „den Rücken frei hält“ und auch nicht nur an seine rührigen Gemeindeglieder. Längst genießt Michael Zemmrich in der gesamten Stadt großen Respekt.

„Er ist ein Glücksfall für unsere Stadt“

Das bestätigt auch Marianne Schwung. Die heute 69-Jährige ließ sich im Jahr 2016 nicht zweimal bitten, beim Aufbau des „Martinslädchens“ mitzuhelfen. Obwohl sie gar nicht Mitglied der Kirchgemeinde ist, war sie sofort dabei und engagiert sich noch heute im kleinen Markranstädter Sozialkaufhaus. „Nicht der Herr Pfarrer hat mich dazu motiviert“, sagt sie, „sondern der Mensch Pfarrer. Er ist ein Glücksfall für unsere Stadt.“

Ohne Unterstützung durch Gattin Claudia (Mitte) sei seine Arbeit undenkbar, sagt Michael Zemmrich (r.). Marianne Schwung (l.) hat der „Mensch Pfarrer“ motiviert, sich im Martinslädchen zu engagieren. Quelle: Andre Kempner

Dass Michael Zemmrich mit seinem Engagement auch auffallend viele Nichtchristen erreicht, kann in der Tat auf den „Mensch Pfarrer“ zurückgeführt werden. Der heutige Jubilar hat ein Ohr für alle, ganz gleich ob Christen oder nicht. „Eine Kirchgemeinde ist Teil der Bürgergemeinde“, begründet er. „Außerdem lebe ich in dieser Stadt und da kann mir die Lage der Menschen hier nicht egal sein.“ Beate Lehmann, Erste Beigeordnete im Markranstädter Rathaus, erinnert sich in diesem Zusammenhang an ein besonderes Ereignis. „Eine seiner ersten gesellschaftlich bedeutsamen Aktivitäten war der Kampf um den Erhalt unseres Gymnasiums.“ Weil sie rechtlich nicht gegen ihren Dienstherrn agieren konnten, hatten sich Vertreter des Lehrkörpers auf der Suche nach einem unabhängigen Podium an Michael Zemmrich gewandt. „Da ist ganz bewusst der Freiraum der Kirche gesucht worden“, sagt der Pfarrer und fügt verschmitzt an: „Ich muss schließlich keine Angst vorm Kultusminister haben.“

Sorge über „gefährdetes Denken“

Beate Lehmann spricht bei ihrer Gratulation noch weitere Ereignisse an. So erinnert sie an Zemmrichs Mediation nach dem Bürgermeisterwahlkampf 2012. Auch dass er später „mit seinen feinen Antennen Tendenzen von Fremdenfeindlichkeit in unserer Stadt“ wahrnahm und den ‚Runden Tisch Asyl’ ins Leben rief, sei bemerkenswert. Dass sein Engagement mitunter auch Potenzial zum Anecken bietet, nimmt Michael Zemmrich in Kauf. Als er auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise das Martinslädchen ins Leben rief, wagte er den Hinweis, dass es nicht nur unter den Geflüchteten, sondern auch unter den Markranstädtern Bedürftige gebe, denen Aufmerksamkeit gelten müsse. „Daraufhin bin ich von einigen Leuten in die falsche Tüte gesteckt worden“, erinnert sich der Pfarrer.

Normalität im Miteinander wird vermisst

Überhaupt sei ihm im Zuge der Flüchtlingsdiskussionen und der aktuellen Coronakrise aufgefallen, „wie gefährdet unser Denken ist.“ Um eine Gemeinschaft zu sein, brauche es ein gemeinsames Denken. Im Umgang mit biblischen Gleichnissen geschult, bringt Zemmrich den Turmbau zu Babel in unsere heutige Zeit: „Alle können deutsch sprechen, aber man versteht sich nicht mehr“, vermisst er zunehmend eine „Normalität im Miteinander“.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heute darf sich Michael Zemmrich allerdings über eine Normalität freuen. Auch ohne offiziellen Festakt werden viele Glückwünsche bei ihm eingehen. So wie jener aus dem Rathaus, in dem es heißt: „Unserem Pfarrer, oftmals ‘graue Eminenz‘ und immer Integrationsfigur, wünschen wir zu seinem Ehrentag alles erdenklich Gute und sagen herzlich Danke für sein großes Herz für Markranstädt.“

Von Rainer Küster