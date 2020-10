Spende für Markranstädter Handball-Minis

Markranstädt

Über eine überraschende Spende konnte sich am Mittwochabend die Mini-Handballgruppe des SC Markranstädt freuen. Das Geld soll nun in langlebige Sportartikel gesteckt werden.

Kein alltäglicher Termin für Übungsleiter Johannes Doberschütz, Sohn des SCM-Präsidenten Jens Doberschütz: Am Mittwochabend war Sylvia Geyer, Vorstand der Leipziger TAS AG, in Markranstädt zu Gast – und hatte eine Überraschung für die Handball-Minis im Gepäck. „Wir haben unsere mehr als 400 Mitarbeiter gebeten, uns Vereine zu nennen, die eine Spende verdient haben“, sagt die Inhaberin eines Call-Centers. Unter dem Motto „Unser Schatz für deinen Spatz“ hat das Familienunternehmen vier Vereine mit jeweils 500 Euro bedacht. Einer davon ist der SC Markranstädt. „Wir veranstalten sonst einmal im Jahr ein Firmen-Benefiz-Fußballturnier, das musste wegen Corona ausfallen“, sagt Geyer. Deshalb sei es ein Herzensanliegen gewesen, dennoch Vereine zu unterstützen.

Anzeige

„Wir freuen uns total“, sagt Übungsleiter Johannes Doberschütz mit einem Strahlen. Genau 500 Euro hat er nun für neue Sportmittel zur Verfügung. Was genau es dafür geben soll, weiß er noch nicht. „Ich habe schonmal in einen Katalog geschaut“, gesteht er. „Aber das ist nicht so einfach. Ich möchte das Geld gern in etwas investieren, das auch Kinder in fünf oder sechs Jahren noch nutzen können.“ Ab Montag ist auch für die Mini-Handballer des SCM erstmal Trainingspause. Vorerst dürfen, auf Grund der neuen Corona-Regeln, die Vier- bis Sechsjährigen nicht mehr üben. Insgesamt 25 Kids sind es derzeit, nach den Sommerferien habe die Gruppe einen großen Zuspruch bekommen, meint Doberschütz. „Es ist wirklich schade, dass wir jetzt wieder aufhören müssen.“

Dass aus den Minis auch was werden kann, zeigt Doberschütz’ Halbschwester. Sie spielt derzeit in der Sachsen-Auswahl – und hat einst bei den ganz Kleinen angefangen. „Das klappt nicht immer“, so Doberschütz. „Mir ist es aber wichtig, dass die Kinder auch nach der Mini-Gruppe, wenn sie in die Schule kommen, beim Sport bleiben.“

Von Linda Polenz