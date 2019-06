Der Landkreis Leipzig holt im Jahr 2020 den Revolution Train in die Region. Bereits 2018 hatten über tausend Kinder und Jugendliche den tschechischen Antidrogenzug bei einem Aufenthalt in Borna besucht. In sechs Waggons wird mit teils drastischen Mitteln der Verlauf einer Suchtkarriere nachgestellt – vom ersten Party-Trip bis zum Abrutschen in den Drogensumpf.