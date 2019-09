Stadtbad Markranstädt mit Besucherplus

Markranstädt

Ende August endete die Badsaison 2019 im Stadtbad Markranstädt. Mit etwa 21 900 Gästen blicken die Betreiber auf eine erfolgreiche Saison zurück, wie es aus dem Rathaus heißt. Die Gästezahl des Rekordsommers 2018 von etwa 16 600 wurde damit um etwa 5300 Besucher übertroffen.

Sanierung startet 2020

Mit etwa 2700 Badegästen lag der Zuwachs bei den Kindern dabei am höchsten. „Für die Stadt Markranstädt ist dies ein Indiz für die Beliebtheit des Stadtbades insbesondere bei Familien“, so die Mitteilung aus der Stadtverwaltung. Im nächsten Jahr ist der Saisonstart für Ende Mai geplant. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres soll mit der Sanierung des mehr als 90 Jahre alten Bades, das von den Markranstädtern gern auch „Diva“ genannt wird, begonnen werden. Über den genauen Ablauf der Sanierung werde rechtzeitig informiert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Stadt dankt der Wasserwacht

In 2019 standen für den laufenden Betrieb zwei Schwimmmeister und ein Rettungsschwimmer hauptamtlich, sowie ein Schwimmmeister und ein Rettungsschwimmer saisonal zur Verfügung. Unterstützt wurden die Mitarbeiter in diesem Jahr erstmalig durch die Wasserwacht Leipzig-Stadt vom DRK-Kreisverband Leipzig-Stadt. An elf Tagen mit insgesamt 64 Stunden waren die Rettungsschwimmer der Wasserwacht in Markranstädt im Einsatz. Aus dem Rathaus hieß es: „Für die unkomplizierte und gute Zusammenarbeit bedankt sich die Stadt Markranstädt herzlich bei der Wasserwacht Leipzig-Stadt.“

Von Linda Polenz