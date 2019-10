Der Haushalt der Stadt Markranstädt für die nächsten zwei Jahre ist beschlossen: Nun kann an den verschiedenen Stellen investiert werden. Insgesamt sollen 7,6 Millionen in neue Projekte fließen.

In den nächsten zwei Jahren sollen in Markranstädt noch mehr Bushaltestellen barrierefrei werden. Wie hier in der Leipziger Straße besteht an vielen Stellen noch Bedarf. Quelle: Kempner