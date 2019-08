Markranstädt

Verwunderung in Markranstädt in Sachen Stadtmöblierung: Nachdem Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler Markranstädt) vor anderthalb Wochen angekündigt hatte, die beiden Bänke nebst Tisch nun vor dem Grundstück in der Leipziger Straße 20 aufstellen zu lassen (die LVZ berichtete), ist nichts mehr passiert. Nicht nur, dass die Möbel noch immer nicht aufgebaut sind, auch der entsprechende Bescheid wurde noch nicht an die Eigentümer des Grundstücks verschickt.

Verwunderter Spaziergänger

Beim Spaziergang durch die Leipziger Straße wunderte sich Leser Manfred Schwung zuletzt doch sehr darüber, dass das angekündigte Mobiliar noch immer nicht auf jenem Platz installiert wurde, der in Markranstädt als Ortszentrum gilt und auf dem bereits ein schattenspendender Baum steht. „Ich frage mich, warum da noch nichts passiert ist“, sagte er. „Das ganze Theater läuft ja nun schon sechs Jahre.“

Spiske : Aufbau muss rechtlich einwandfrei sein

Bürgermeister Spiske bestätigte auf LVZ-Nachfrage, dass weder Tisch und Bänke aufgestellt noch der angekündigte Bescheid verschickt wurden. „So etwas dauert einfach seine Zeit“, betonte das Stadtoberhaupt. „Insbesondere, wenn es rechtlich einwandfrei sein soll.“ Der Hausjurist der Stadt arbeite „ordentlich und justiziabel“, das brauche ein paar Tage. Solange der Bescheid nicht versendet ist, würden auch die Möbel nicht aufgebaut, so Spiske. „Die Eigentümer der Fläche können ja noch in Widerspruch gehen, dann landet das Thema vor Gericht. Bis dahin können wir nicht aufstellen.“

Eigentümer wehren sich gegen das Vorhaben

Bei den Eigentümern handelt es sich, wie berichtet, um das Ehepaar Geppert. Kirsten Geppert ist Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in Markranstädt, Spiske neben seiner Tätigkeit als Bürgermeister Ortschef der Freien Wähler. Die Eigentümer wehren sich gegen das Aufstellen der Möbel vor ihrem Geschäft. Denn: Die Fläche vor dem Laden der Firma G & B, deren Inhaber Henri Geppert ist, gehört den Eheleuten Geppert. Somit können sie – nach ihrer Auffassung – darüber verfügen. Auch deshalb hat Kirsten Geppert bereits im vergangenen Jahr, als die Arbeiter kamen und die Möbel aufbauen wollten, selbiges untersagt. Die Monteure mussten mit den Bänken und dem Tisch wieder von dannen ziehen.

Stadt hat andere Rechtsauffassung

„Die Stadt hat eine andere Rechtsauffassung“, erläuterte Bürgermeister Spiske. Da es sich bei dem Platz um eine Verkehrsfläche, nämlich um einen Fußweg, handelt, habe die Kommune Verfügungsrecht – unabhängig vom Eigentümer. Versuche der Stadt, das Areal von den derzeitigen Eigentümern zu kaufen, seien bisher immer gescheitert, schilderte Spiske. Allerdings werde es, wie berichtet, nun ein neues Kaufangebot geben. „Damit könnte der Streit dauerhaft gelöst werden“, so der Bürgermeister.

Von Linda Polenz