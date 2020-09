Stadträte kippen Park-Satzung in Markranstädt

Markranstädt

Mit einer „Satzung über die Benutzung der öffentlichen Parkanlagen, Grünflächen und Plätze“ wollte die Stadtverwaltung Markranstädt für Ordnung und Sicherheit in der Stadt sorgen – und fiel damit im Stadtrat durch. Nun soll sich zunächst der Verwaltungsausschuss erneut mit der Thematik befassen.

„Zäher Prozess“ schon im Vorfeld

„Das war ein zäher, lang andauernder Prozess, diese Satzung zu erarbeiten“, machte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) bereits vor der Diskussion deutlich. „Aber sie soll der Polizei, dem Ordnungsamt und der Security die Möglichkeit geben, Verstöße zu erkennen und zu ahnden.“ Warum die Rodelbahn und die Festwiese nicht eingeschlossen sind, wollte Linken-Fraktionschefin Heike Kunzemann wissen. „Weil beide nicht durchgehend öffentlich genutzt werden“, so der Bürgermeister.

Anzeige

Immer wieder Ruhestörungen und Randale in Parks

Die größten Diskussionen gab es allerdings zur von der Stadt geplanten Sperrung der Parks von 22 bis 6 Uhr. „Der Besuch und das Verweilen in öffentlichen Parkanlagen und auf Grünflächen ist täglich in der Zeit von 6 bis 22 Uhr gestattet“, heißt es in der Satzung. Ausgenommen sei die Benutzung der Wege, um andere Örtlichkeiten außerhalb der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen aufzusuchen. Die Satzung wurde erarbeitet, weil es immer wieder zu Randale und Lärmbelästigungen in den Parks kommt.

Weitere LVZ+ Artikel

Diskussionen um Schließzeiten

„Wir bekommen ein paar Randalierer nicht in den Griff und sperren deshalb den Park von 22 bis 6 Uhr?“, fragte der Vorsitzende der Fraktion SPD/Grüne, Frank Helge Meißner. „Ja, es ist so, dass man auch diejenigen reglementiert, die sich ordentlich benehmen“, so Spiske. „Aber es gibt einen gewissen Ermessensspielraum.“ Den sehe er nicht, machte AFD-Fraktionschef Bodo Walther deutlich. „Wenn es eine Ordnungswidrigkeit ist, den Park in der Zeit von 22 bis 6 Uhr zu betreten, dann gibt es keinen Ermessensspielraum.“

Rückverweis in den Verwaltungsausschuss

Mit dieser Satzung würden die Falschen bestraft, schimpfte indes CDU-Stadtrat Michael Unverricht. „Ich stimme dem nicht zu“, sagte er. „Da werden die Leute, die sich ordentlich benehmen, gegängelt.“ Zudem ändere das nichts an den Zuständen. „Es muss andere Möglichkeiten als Verbote geben“, so Unverricht. Welche – das muss nun erneut der Verwaltungsausschuss klären.

Von Linda Polenz