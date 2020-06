Markranstädt

Der Vorstoß der CDU Markranstädt, am Kulkwitzer See ein Autokino für ein Wochenende im Sommer zu errichten, trifft nicht auf Gegenliebe in der Stadtverwaltung. Das machte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich.

CDU schlägt Autokino am Westufer des Kulki vor

Eigentlich hätte vom 10. bis 12. Juli das traditionelle, alljährliche Kinderfest in Markranstädt steigen sollen, es muss aber coronabedingt ausfallen. Trotz des notwendigen Einhaltens der Abstandsregeln und Hygienevorschriften solle den Menschen der Stadt ein bisschen Normalität und Unterhaltung ermöglicht werden, meinte CDU-Stadtrat Michael Unverricht. Deshalb forderte die CDU, die Möglichkeit eines Autokinos am Westufer des Kulkwitzer Sees zu prüfen.

Stadt will Vereine unterstützen

Spiske verwies nun im Stadtrat auf die immensen Kosten eines solchen Projektes. „Aber die Zuschüsse der Stadt zu den Festen fallen doch nun weg“, so Unverricht. „Es finden ja schließlich auch keine Feste statt. Da müsste das Geld doch da sein.“ Das bestätigte Spiske. „Wir als Verwaltung werden aber einen Vorschlag machen, wie diese Zuschüsse den Vereinen der Stadt zu Gute kommen“, erklärte er. „Ich halte es jedenfalls für falsch, diese Gelder einem kommerziellen Anbieter für Autokinos zu geben.“ Die Vereine hätten von einer Verteilung der Zuschüsse mehr.

Taucha hat ein Autokino

Autokinos sind in den vergangenen Wochen vielerorts entstanden. Insbesondere in Zeiten von Corona, in denen ein normaler Kinobesuch nur unter strengen Hygiene- und Abstandsauflagen möglich ist, erfreuen sich die Autokinos steigender Beliebtheit. So gibt es beispielsweise auch in Taucha eins – eingerichtet vom Betreiber des örtlichen Filmtheaters.

Von Linda Polenz