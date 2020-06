Markranstädt

Ohne Diskussionen und auch ohne Gegenstimmen ist im Markranstädter Stadtrat die Ertüchtigung des Ortsbegegnungszentrum in Räpitz beschlossen worden. Die Mittel in Höhe von 50.000 Euro waren im nächsten Haushaltsjahr eingeplant, sollen nun aber schon in diesem Jahr abgerufen werden.

Statt Klimaanlage in Stadthalle

„Die Kosten können aus der Stelle Klimaanlage für die Stadthalle Markranstädt genommen werden“, so Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Diese Maßnahme kann ohnehin nicht im Jahr 2020 begonnen werden.“ Im kommenden Jahr sollen die 50 000 Euro dann zur Absicherung der weiterhin geplanten Sanierung der Klimaanlage zurücktransferiert werden.

Umfangreiche Sanierung geplant

Insgesamt soll die Ertüchtigung des Ortsbegegnungszentrums etwa 230 000 Euro kosten, die Maßnahme wird zu 80 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert. Geplant ist unter anderem, die Heizungsanlage zu erneuern und die Wärmedämmung zum Dach zu verbessern. Zudem sollen eine Eingangsrampe und ein behindertengerechter Umbau der Toiletten einen barrierefreien Zugang ermöglichen. Auch die Turnhalle und der Vereinsraum sollen saniert und erneuert werden. Außerdem ist die Sanierung der Außenfassade geplant.

Start im September

Nachdem der Stadtrat zugestimmt hat, werden nun die Ausschreibungen fertig gemacht. Baustart soll im September sein.

