Stadtrat Markranstädt: Sollen sachkundige Bürger in die Ausschüsse?

Markranstädt

Ein Antrag der SPD-Fraktion hat im jüngsten Markranstädter Stadtrat zu heftigen Diskussionen geführt. Die Sozialdemokraten wollten ihre langjährige Stadträtin Pia Nörrenberg in den Verwaltungsausschuss berufen – als sachkundige Bürgerin. Eine solche Möglichkeit sieht die Sächsische Gemeindeordnung vor und wird auch in anderen Städten rege genutzt. In Markranstädt wäre Nörrenberg die einzige sachkundige Bürgerin.

„Wir wollen zeigen: Macht mit, wir brauchen euch.“

Ursprünglich hatte die SPD sogar geplant, die Ex-Stadträtin neben dem Verwaltungs- auch in den Technischen Ausschuss zu berufen. „Da sind wir vielleicht ein wenig übers Ziel hinausgeschossen“, so Fraktionschef Frank Meißner. „Deshalb streichen wir den Technischen Ausschuss.“ Dennoch sei die Berufung, so sie durch den Stadtrat erfolge, ein Zeichen an die Jugend. „Wir wollen zeigen: Macht mit, wir brauchen euch.“

Undemokratisches Vorgehen?

Stadträtin Heike Kunzemann ( Die Linke) hatte da Einwände. „Ich schätze Pia Nörrenberg sehr aus der Stadtratsarbeit – fachlich habe ich also nichts dagegen“, sagte sie. „Aber es gibt zwei Fraktionen, die auf Grund der Wahlergebnisse aus den Ausschüssen komplett ausgeschlossen sind.“ Die Linke und die Freien Wähler Markranstädt können mit jeweils zwei Sitzen im Stadtrat zwar eine Fraktion bilden, Ausschusssitze haben sie jedoch nicht bekommen. „Ich halte es daher für undemokratisch, wenn der Stadtrat nun jemanden von außerhalb zusätzlich in den Ausschuss an den Tisch holt – mit Rederecht.“ Deshalb wolle ihre Fraktion den Antrag erweitern. „Wir möchten, dass jede Fraktion einen sachkundigen Einwohner in den Ausschuss entsenden kann“, so Kunzemann. „Dann hat der Antrag auch wieder einen sinnvollen Klang.“

Bürgermeister hat Bedenken

Sachkundige Bürger, so sieht es die Gemeindeordnung vor, haben eine beratende Funktion in den Ausschüssen. Das sei auch grundsätzlich sinnvoll, meinte Ralf Juhnke von der AfD. „In diesem Fall will die SPD aber auf Grund des Wahlergebnisses ein zusätzliches Mitglied installieren.“ Dem werde er nicht zustimmen. Bürgermeister Jens Spiske wies derweil auf die Kommentierung zur Gemeindeordnung hin. „Wenn der Stadtrat diesem Antrag zustimmt, erkennt er an, dass der Ausschuss bisher fachlich nicht in der Lage ist, fundierte Entscheidungen zu treffen“, meinte er. „Das ist nicht so. Deshalb kann ich dem nicht zustimmen.“

Beschluss wird rechtlich geprüft

Am Ende hat es dennoch gereicht. Der Antrag der Linksfraktion wurde mehrheitlich abgelehnt, dem SPD-Antrag allerdings mit zwölf Ja- und acht Nein-Stimmen zugestimmt. „Ich behalte mir vor, diesen Beschluss anzufechten“, teilte Spiske mit. „Wir lassen das rechtlich prüfen.“

Von Linda Polenz