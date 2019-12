Stadtrat Markranstädt will Asylunterkunft abschaffen

Markranstädt

Es war eines der beiden emotionalen Themen in der jüngsten Sitzung des Markranstädter Stadtrates: Die Räte diskutierten über die Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Hotel Gutenberg. Bürgermeister Jens Spiske hatte beantragt, den Landkreis aufzufordern, den Mietvertrag mit der Betreiberfirma über die Vertragslaufzeit hinaus nicht zu verlängern. Diskutiert und abgestimmt wurde allerdings in Abwesenheit des Stadtchefs; der Bürgermeister fehlte krankheitsbedingt.

CDU hatte Forderung im Wahlprogramm

Der erste Redebeitrag zum Thema kam erwartungsgemäß von der CDU-Fraktion. Schließlich waren es die Christdemokraten, die die Forderung nach genau diesem Antrag in ihrem Programm zur Kommunalwahl verankert hatten. „Es ist schade, dass der Bürgermeister heute nicht da ist“, sagte Michael Unverricht ( CDU). „Sonst hätte ich mich bei ihm dafür bedankt, dass er unser Wahlprogramm so genau gelesen hat und diesen Punkt heute zur Abstimmung stellt.“

Vorwurf der CDU : Stadt hat Thema ausgesessen

Konkret heißt es im Beschlusstext: „Der Bürgermeister wird beauftragt, den Landkreis Leipzig, vertreten durch den Landrat, aufzufordern, den Mietvertrag mit der Firma ITB zur Nutzung des ehemaligen Hotels Gutenberg als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge über die bereits jetzt vereinbarte Laufzeit hinaus nicht zu verlängern.“ Die Stadtverwaltung solle sich mit dem Eigentümer zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Nachnutzung des Hotels nach Auslaufen des Vertrages in Verbindung setzen.

In seinen Ausführungen dazu schreibt der Bürgermeister, dass der Landkreis bereits 2015 ohne Wissen der Stadt Markranstädt verbindliche Verhandlungen mit dem damaligen Eigentümer und der ITB aufgenommen habe. „Das kann ich nicht so stehen lassen“, echauffierte sich CDU-Stadtrat Unverricht. „Im Kreistag ist in jeder Sitzung vom damaligen Landrat darauf hingewiesen worden, dass die Flüchtlingsthematik auf die Gemeinden zukommt.“ Während andere Kommunen Vorkehrungen in Form von Containern oder Turnhallen-Lösungen getroffen hätten, habe Markranstädt das Thema einfach ausgesessen. „Erst dadurch ist doch der Landkreis in die Situation gekommen, handeln zu müssen“, so Unverricht. „Hätte die Stadt das nicht ausgesessen, wäre es nie so weit gekommen.“ Unabhängig davon werde die CDU-Fraktion den Antrag selbstverständlich mittragen.

Änderungsanträge von CDU und Freien Wählern

„Die CDU hatte es doch in der Hand“, schimpfte hingegen Kirsten Geppert (Freie Wähler Markranstädt). „Hätten Sie damals Position bezogen, wäre es nicht so weit gekommen. Durch Ihre Enthaltung haben Sie zur Situation beigetragen.“ Tatsächlich haben sich die Vertreter der CDU bei diesem Thema im Kreisausschuss enthalten, wie die Erste Beigeordnete und Sitzungsleiterin Beate Lehmann ( CDU) bestätigt. CDU-Fraktionschef Volker Kirschner stellte schließlich den Antrag, den Beschluss zu erweitern und die Verlängerungsoption des Mietvertrages, die sich auf zwei Jahre beläuft, auszuschließen. Regulär läuft der Mietvertrag im Jahr 2024 aus. Zudem stellten die Freien Wähler Markranstädt den Antrag, den zweiten Teil des Beschlusses ein wenig abzumildern. Die Stadt solle auf den Eigentümer zugehen und ihn fragen, was er künftig vorhabe.

Breite Zustimmung zur Vorlage

„Wir werden dieser Vorlage natürlich zustimmen“, sagte AfD-Fraktionschef Bodo Walther. „Sonst wären wir ja nicht die AfD.“ Positiv äußerte sich auch SPD-Fraktionschef Frank Meißner: „Wir werden der Vorlage auch zustimmen. Die genannten Gründe sind schlüssig und für die Bürger von Markranstädt werden wir das unterstützen“, sagte er. „Sonst wären wir ja nicht die SPD.“

Am Ende wurde über die Vorlage gar nicht entschieden. Durch die Änderungen wird sie jetzt nochmal neu geschrieben – und im Februar erneut zur Abstimmung gestellt.

Von Linda Polenz