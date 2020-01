Statt 30 nun doch wieder Tempo 50 in Markranstädt

Markranstädt

Innerhalb der Stadt Markranstädt gilt auf den Bundesstraßen wieder Tempo 50. Nachdem am 31. Dezember die von Staatsminister Martin Dulig veranlasste Verlängerung der Geltungsfrist für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h abgelaufen war, wurde die entsprechende Beschilderung am Dienstag abmontiert.

Wie das Landratsamt auf LVZ-Anfrage mitteilte, sei auch der stationäre Blitzer in der Zwenkauer Straße inzwischen auf die jetzt gültige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern umprogrammiert worden.

Elf Jahre für Lärmschutz gekämpft

In Markranstädt rief diese Entwicklung unterschiedliche Reaktionen hervor. Burkhard Schmidt, Aktivposten derMarkranstädter AG Verkehrslärmund Mitinitiator der Geschwindigkeitsbegrenzung, äußert sich enttäuscht. Zwar habe man angesichts der Argumentation des Ministeriums damit rechnen müssen, aber dass nun so schnell und ohne weitere Diskussion Tatsachen geschaffen wurden, mache ihn sehr betroffen. „Elf Jahre haben wir für Lärmschutz und Verringerung von Emissionen gekämpft. Wir haben alles versucht, für Markranstädt etwas zu bewegen und jetzt das“, schimpft er. Schmidt bezieht sich dabei auch auf die von der Arbeitsgemeinschaft initiierten Petition an den Sächsischen Landtag und kritisiert, dass die Standpunkte der rund 1300 Unterzeichner in diesem Verfahren nicht gewürdigt wurden.

Unterstützung erhielten Schmidt und die betroffenen Anwohner zuletzt noch einmal vom CDU-Stadtverband, der sich am 12. Dezember mit einem Brief an Minister Martin Dulig wandte. Darin baten die Christdemokraten, bis zur Freigabe der geplanten Umgehungsstraßedie Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h aufrecht zu erhalten. CDU-Stadtchef Michael Unverricht räumt ein, dass die Zeit für eine Beantwortung des Schreibens angesichts der Feiertage zum Jahresende etwas knapp gewesen sei. „Aber dass im neuen Jahr gleich als erstes die Schilder abmontiert wurden, ohne vorher noch einmal darüber zu reden, ist sehr ärgerlich“, kritisiert er.

Minister hatte Entscheidung 2018 angekündigt

Die für die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung geltenden Gründe hatte Staatsminister Dulig indes schon im November 2018 in einem Schreiben an den Landkreis dargelegt. Demnach seien betroffenen Eigentümern seit 2015 Fördermittel zur Realisierung von Lärmschutzmaßnahmen bereitgestellt worden. Um den Anwohnern bis zur vollständigen Umsetzung der beantragten Maßnahmen eine Entlastung zu verschaffen, werde er die Verlängerung der Anordnung von Tempo 30„letztmalig bis zum 31. Dezember 2019 veranlassen“, teilte Dulig dem Landkreis mit.

Vor dem Hintergrund dieser Aussage sei die aktuelle Entwicklung nicht wirklich überraschend, räumt auch Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) ein. Dennoch wolle er der Entscheidung nicht so einfach hinnehmen. „Wir werden nicht locker lassen“, kündigt er an. Wenig Chancen sieht Spiske dabei in der Berufung auf den vor rund zwei Jahren verabschiedeten Lärmaktionsplan der Stadt. „Wir können auf dieser Grundlage zwar unsere Forderungen geltend machen, aber die Behörden müssen sich nicht daran halten“, befürchtet er.

Ohnehin sehe er seitens der Entscheidungsträger beim Land eine Taktik des Verhinderns. „Es heißt immer, der Güterverkehr müsse fließen. Das war bis jetzt auch bei Tempo 30 der Fall. Insofern sehe ich für die Rückkehr zu Tempo 50 keinen vernünftigen Grund.“

Von Rainer Küster