Störche brüten in Seebenisch

Markranstädt

Die Störche kümmern sich nicht um Corona, sie tun einfach genau das, was sie schon vergangenes Jahr getan haben: In diesen Tagen kehren sie in unsere Breiten zurück. Auch im Markranstädter Ortsteil Seebenisch lässt sich der Storch wieder sehen. Ein Paar brütet derzeit auf seinem angestammten Platz auf dem Schornstein der ehemaligen Gärtnerei in der Albersdorfer Straße.

In Sachsen derzeit 300 Brutpaare

Ob es sich dabei um ein bekanntes Paar handelt, ist derzeit noch unklar, dazu müssten die Vogelexperten sich die Ringe anschauen. In Sachsen leben derzeit rund 300 Brutpaare, in ganz Deutschland sind es etwa 5500, wie die Storchenbeobachter von Sachsenstorch ermittelt haben. Demnach gibt es im Landesdirektionsbezirk Leipzig etwa 20 Storchenpaare und 20 Einzelstörche. Die Zahl schwinde jedoch von Jahr zu Jahr. Dies würde an Widrigkeiten im Überwinterungsgebiet beziehungsweise auf dem Flug nach Europa liegen, so Experten.

Von Linda Polenz