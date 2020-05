Großlehna beschließt Klage gegen Markranstädt

Markranstädt

Die Spannung war deutlich zu spüren im kleinen Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Großlehna: Zum ersten Mal seit dem Wahlkampf im Jahr 2012 trafen der jetzige Markranstädter Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) und die Ex-Bürgermeisterin und jetzige Ortsvorsteherin Carina Radon ( CDU) direkt aufeinander. Hauptthema der Ortschaftsratssitzung: das weitere Vorgehen in Sachen Schulbezirksänderung.

„Die Klassen müssen geteilt werden“

Im Dezember hatte der Stadtrat in Markranstädt mit großer Mehrheit beschlossen, dass in den nächsten beiden Jahren die Kinder, die nördlich der Bahnlinie wohnen, in die Nils-Holgerssohn-Grundschule Großlehna eingeschult werden. Das betrifft insgesamt 15 Kinder. Dadurch soll die Grundschule Markranstädt während ihrer Erweiterungsbaumaßnahme entlastet werden. Neben Großlehna ist auch Kulkwitz betroffen.

Anzeige

Seit Bekanntwerden der Pläne laufen die Großlehnaer dagegen Sturm. „Uns geht es gar nicht um die 15 Kinder“, machte Ortsvorsteherin Radon deutlich. „Aber dadurch verändert sich die Klassenstärke und die Klassen müssen geteilt werden.“ Das Problem: Dadurch werden bisherige Horträume zu Zimmern, die mit der Schule geteilt werden müssen. „Damit können wir unser einzigartiges Ganztagskonzept nicht mehr umsetzen“, so Radon. Das laufe nämlich nicht ausschließlich im Hort, sondern in der Zeit von 7 bis 14 Uhr auch in der Schule. Dort habe es bisher spezielle Angebotsräume gegeben, die nun den zusätzlichen Klassen zum Opfer fallen.

Weitere LVZ+ Artikel

„Wir sehen den Eingemeindungsvertrag verletzt“

In der Ortschaftsratssitzung informierte Radon die Gäste, darunter Bürgermeister Spiske und die Erste Beigeordnete der Stadt, Beate Lehmann ( CDU), dass der Ortschaftsrat mittels Umlaufbeschluss einstimmig einen Anwalt beauftragt habe, die Angelegenheit zu prüfen. Denn: „Wir sehen den Eingemeindungsvertrag zwischen der damaligen Gemeinde Großlehna und der Stadt Markranstädt verletzt“, erklärte Radon. „In dem ist das einzigartige Konzept der Schule fest verankert.“

Dieses Ganztagskonzept sieht auch Elternvertreterin Nadine Horrey, die selbst Pädagogin ist, in Gefahr. „Wenn sich mehr Kinder auf ein und demselben Raum befinden, fehlt irgendwann der Platz zum Bewegen“, sagte sie. „Dadurch leidet die hohe Qualität unserer Schule. Wenn wir immer so weitermachen, wird es irgendwann nur noch ein Verwahren der Kinder.“ Dem widersprach der Bürgermeister, der selbst in Großlehna wohnt, vehement. „Es macht mich tief betroffen und traurig, dass uns vorgeworfen wird, wir würden die Kinder verwahren“, sagte Spiske. „Aber wir müssen auch die gesamte Stadt im Blick behalten.“ Ein Anbau sei geprüft worden. „Allerdings gibt es dafür keine Fördermittel, weil wir laut Schulnetzplan des Landratsamtes genügend Kapazitäten haben.“

„Sie klagen gegen alle Kinder von Markranstädt “

An Radon gerichtet, stellte er die Rechtmäßigkeit des Umlaufbeschlusses in Frage – und forderte diesbezüglich Aufklärung. Und Spiske wurde konkret: „Wenn Sie die Klage gegen die Stadt führen, klagen Sie gegen alle Kinder von Markranstädt.“ Am Ende stimmte der Ortschaftsrat Großlehna einstimmig dafür, den Rechtsanwalt zu beauftragen, Klage gegen die Stadt Markranstädt auf Einhaltung des Eingemeindungsvertrages einzureichen.

Von Linda Polenz