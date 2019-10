Stromausfall in Markranstädt: Auch Stadtverwaltung betroffen

Markranstädt

Und plötzlich war es finster: Am Montagmorgen gingen in Markranstädt die Lichter aus. „Von etwa 7 bis 10.45 Uhr hatten wir einen Stromausfall“, sagte Evelyn Zaruba, Pressesprecherin der Mitnetz Strom auf Nachfrage der LVZ. Betroffen seien 5600 Anschlüsse gewesen, darunter auch Firmen. „Welche das genau betraf, kann ich allerdings nicht sagen“, so Zaruba.

Durch dasSturmtief „Mortimer“ war ein Baum in die Freileitung gekommen, hatte dadurch den Stromausfall verursacht. „Betroffen waren neben Anschlüssen in Markranstädt auch die Ortsteile Großlehna und Frankenheim“, erklärte Zaruba. Bei Unwetter könne es passieren, dass umherfliegende Dinge die Freileitungen beschädigen. „Dem kann man nicht wirklich vorbeugen“, so die Pressesprecherin.

Vor Störungen nicht sicher

Die Mitnetz Strom sei seit Jahren dabei, sukzessive den Strom mit Kabeln in die Haushalte zu bringen. „Aber auch da ist man vor Störungen nicht komplett sicher“, sagte Zaruba. „Da passieren die Beschädigungen der Kabel zumeist durch Dritte, beispielsweise Baufirmen.“ In Markranstädt ist durch Umschalten auf andere Leitungen die Stromversorgung am späten Vormittag wieder hergestellt worden.

Schulfrei für Kinder

Betroffen war auch die Stadtverwaltung Markranstädt. Bis etwa 9.15 Uhr war im Rathaus der Strom weg. Da der Bürgerservice montags geschlossen hat, hielten sich die unmittelbaren Auswirkungen allerdings in Grenzen, wie es aus dem Rathaus heißt. Anders in den Schulen. Wie das Rathaus erst hinterher erfuhr, gaben Gymnasium, Oberschule und Grundschule ihren Schülern wegen des Stromausfalls schulfrei und schickten Kinder und Jugendliche nach Hause.

Von Linda Polenz