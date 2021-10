Sturm legt Bundesstraße 87 in Markranstädt lahm

Markranstädt

Sturmtief „Ignatz“ hat auch in Markranstädt erhebliche Schäden hinterlassen. Zwischen 31 und 35 Feuerwehrleute seien am Donnerstag ab 7.23 Uhr durchgängig unterwegs gewesen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte 22 Alarmierungen am Sturmtag.

Doch es waren nicht nur umgestürzte Bäume, zu denen die Kameradinnen und Kameraden ausrücken mussten. „Ein Mann musste von seinem Dach gerettet und ein verschrecktes Pferd in Döhlen eingefangen werden“, verlautete seitens der Verwaltung. Herabfallende Dachziegel legten zeitweise die Bundesstraße 87 im Bereich des Rathauses am Markt lahm. Mehr als drei Stunden war die Straße gesperrt.

Die Aufräumarbeiten im gesamten Stadtgebiet werden nach Angaben der Stadtverwaltung noch einige Wochen dauern. „Dafür bitten wir um Verständnis.“

Von Linda Polenz