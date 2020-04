Tödlicher Stoß gegen Glastür: Fast fünf Jahre Haft

Markranstädt/Leipzig

Die Tragödie ereignete sich Pfingstsonntag 2019. Erst schlug Norman S. mit der Hundekette zu. Dann stieß er seinen Kontrahenten, der sich gewehrt hatte, gegen eine Glastür in der Laube. Die Scheibe zerbarst. An einer steckengebliebenen Scherbe zog sich der 40-jährige Marcus H. so schwere Verletzungen an einem Oberschenkel zu, dass er Stunden später verblutete. Von diesem Tatablauf ging am Donnerstag das Landgericht Leipzig aus. Die 1. Strafkammer verurteilte den Angeklagten Norman S. (39) wegen Körperverletzung mit Todesfolge und wegen weiterer schwerer Straftaten zu vier Jahren und zehn Monaten Haft.

„Blindwütig Aggressivität ausgelebt“

Tatort war die Laube des Opfers Marcus H. (40) in der Kleingartenanlage Markranstädt-Ost. Das Gericht hält ein „extrem schiefgelaufenes Betäubungsmittelgeschäft“ für den Auslöser des Streits. Der Angeklagte sei am Gartentor erschienen, um Drogen in Empfang zu nehmen. Sein Kumpel Marcus H. habe ihm aber nichts geben können, so der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf.

Im Kleingartenverein Markranstädt-Ost spielte sich Pfingsten 2019 die Tragödie ab. Quelle: André Kempner

„Der Angeklagte hat blindwütig seine Aggressivität ausgelebt“, sagte Staatsanwalt Torsten Naumann. Seiner Ansicht nach war Norman S. in den Garten gestürmt, hatte das Tor eingetreten und gleich den Geschädigten attackiert. „Das passt zu seinem Persönlichkeitsbild. Mehrere Zeugen berichteten, dass der Angeklagte aus bloßer Nichtigkeit völlig ausrasten kann.“ Der Staatsanwalt plädierte für eine höhere Strafe – sechs Jahre und drei Monate. Nicht mehr als drei Jahre Haft – so lautete indes der Antrag von Verteidiger Malte Heise.

„Geschehen zu seinen Gunsten beschönigt“

Der Angeklagte legte in dem Prozess, der bereits am 25. Februar begonnen hatte, ein Teilgeständnis ab. Dabei habe er aber „das Geschehen zu seinen Gunsten beschönigt“, meinte der Staatsanwalt. Demnach gab es zwar einen Streit um Drogen, der sich hochgeschaukelt habe. Den Einsatz einer Hundekette „stellt der Angeklagte aber in Abrede“, sagte der Verteidiger. Und es sei vielmehr sein Mandant gewesen, der zunächst einen Faustschlag von dem späteren Opfer bekommen habe.

Der Tod von Marcus H. stelle für den Angeklagten jedoch „eine Zäsur“ dar. Denn ihm sei klar geworden, dass er sein Verhalten in Bezug auf den Alkoholmissbrauch ändern müsse, so Heise. Zur Tatzeit hatte Norman S. 2,7 Promille intus. Er wurde daher von allen Beteiligten als vermindert schuldfähig eingeschätzt. Jeweils unter Alkoholeinfluss hatte der Angeklagte vier weitere Straftaten – Körperverletzungen und Sachbeschädigungen – begangen, für die er am Donnerstag mit verurteilt wurden.

„Auch sympathisch, nett, hilfsbereit“

Das Landgericht wies den 39-Jährigen – nach entsprechenden Anträgen sowohl von Staatsanwalt als auch Verteidiger – in eine Entziehungsanstalt, den Maßregelvollzug, ein. Es gebe auch „einen anderen Norman S. – einen sympathischen, netten, hilfsbereiten“, sofern er nüchtern sei, so das Gericht.

