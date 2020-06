Markranstädt

Am Wochenende wurde die Kleine Farm in Markranstädt Opfer von Vandalismus, Diebstahl und Tierquälerei. Nicht das erste Mal, wie Ines Bornträger, Vorstandsmitglied des Vereins Richtungswechsel, der die Farm betreibt, auf Nachfrage der LVZ erklärt. Doch bisher seien die Tiere immer verschont geblieben. Am Wochenende allerdings haben die Täter eine Ziege gefesselt – und eine weitere Ziege und ein Meerschwein entwendet.

„Neue Stufe der Gewalt“

„Die Ziege ist mittlerweile wieder aufgetaucht“, freut sich Bornträger. Der Verein habe einen Anruf von der Polizei bekommen, dass das Tier dort abgeholt werden könne. „Da hatte sich jemand gemeldet und die Ziege hingebracht.“ Nun sei der Verein zuversichtlich, auch das gestohlene Meerschweinchen wieder zu bekommen. „Wir sind fassungslos, dass nun auch Tiere zu Schaden gekommen sind“, so Bornträger. „Das ist eine neue Stufe der Gewalt.“

Arbeit für Langzeitarbeitslose

Der Verein gebe in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Leipzig Langzeitarbeitslosen eine Arbeit, die ansonsten kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten. „Ziel ist es, Menschen, die schon länger keine Arbeit mehr hatten, eine Tagesstruktur beizubringen“, erklärt Bornträger. Gearbeitet werde von Montag bis Freitag für vier Stunden. Auch Sozialstunden werden gelegentlich auf der Farm abgeleistet. „Die Menschen, die hier arbeiten, kümmern sich liebevoll um die Tiere, sind gute Gärtner und Greenkeeper und betreuen auch die Kindergartenkinder“, sagt das Vereinsmitglied. „Den Kindern gehören eigentlich die Tiere. Vor Corona waren sie täglich zu Gast.“ Und auch jetzt laufe der Besuchsbetrieb langsam wieder an.

Viele Projekte geplant

Vor gut einem Jahr habe sich der Verein völlig neu aufgestellt – mit neuem Vorstand und neuen Mitgliedern. „Wir sind jetzt mehr als 20 Leute“, so Bornträger. „Alle sind sehr fleißig, meist sind die ganzen Familien engagiert, wenn etwas erledigt werden muss.“

So sei in diesem Jahr geplant, mit Hilfe der Vereinsmitglieder den Zaun vom Ziegengehege zu reparieren. Im Juli soll zudem ein Flüchtlingsintegrationsprojekt starten. Zwei Venezuelaner aus der Gemeinschaftsunterkunft in Markranstädt sollen auf dem Hof mitanpacken.

„Wir hatten für dieses Jahr viele Pläne“, erklärt Bornträger. „Nun wissen wir erstmal nicht, wie wir weitermachen.“ Zwar habe der Verein schon einige Rückschläge erlitten, diesmal sei es allerdings besonders schlimm gewesen. „Die angerichteten Schäden sind finanziell für uns eine große Belastung.“ Deshalb bittet der Verein um Spenden.

Von Linda Polenz