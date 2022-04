Überwältigende Resonanz auf Markranstädter Kennenlern-Tag

Markranstädt

Große Augen gab es Mitte der Woche in Markranstädt auf beiden Seiten. Sowohl die Gastgeber Michael Unverricht vom Mehrgenerationenhaus (MGH) und Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) als auch die geladenen ukrainischen Flüchtlinge kamen angesichts der großen Resonanz auf die Einladung zum Kennenlern-Tag aus den Staunen nicht heraus. Obwohl wegen des großen Andrangs sogar Tische und Stühle gerückt wurden, musste die Informationsveranstaltung schließlich in zwei Durchgängen erfolgen.

20 Gastgeberfamilien

Rund 100 Geflüchtete und Vertreter von etwa 20 Markranstädter Gastgeberfamilien, bei denen sie ein Obdach gefunden haben, waren der Einladung gefolgt. Dass man die hohe Zahl vorher kaum abschätzen konnte, liege daran, dass noch nicht alle Geflüchteten beim Landratsamt registriert seien, teilt die Bürgermeisterin mit und freut sich: „Ich bin überwältigt von der großen Resonanz und der enormen Hilfsbereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger.“ Zugleich sei sie jedoch auch betroffen vom Schicksal der vielen Geflüchteten.

Wichtige Informationen

Auf deren Situation gingen dann auch die geladenen Referenten mit den Informationen ein, die sie für die Gastgeberfamilien und die Geflüchteten mitgebracht hatten. Hier standen unter anderem Integrationskoordinatorin Martina Richter und die Flüchtlingssozialarbeiterinnen des Landkreises Heidi Oppitz und Sandra Weidner Rede und Antwort. Das Spektrum reichte vom Prozedere der Anmeldung und dem Umgang mit den entsprechenden Formularen über Möglichkeiten des Schulbesuchs ukrainischer Kinder bis hin zu Fragen der Gesundheitsversorgung.

Bemühen um Sprachkurse

Michael Unverricht, Projektleiter des MGH, wolle sich für das Angebot von Sprachkursen in Markranstädt einsetzen. Vor dem Hintergrund zentral organisierter Sprachkurse, die beispielsweise in Borna stattfinden, sehe er Handlungsbedarf vor Ort. „Angesichts der großen Zahl Geflüchteter wollen wir im MGH die Möglichkeit schaffen, dass zumindest Grundkenntnisse hier in Markranstädt erworben werden können.“ Er sei sich sicher, dass auch die Volkshochschule zeitnah entsprechende Angebote für Sprachkurse vor Ort erarbeiten werde.

Von Rainer Küster