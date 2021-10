Viel Liebe im Maßstab 1:12: Aus Markranstädt kommt Holzspielzeug made by Liebes

Markranstädt

Ein Tisch mit Schublade. Bügelbretter, die noch darauf warten, fertiggestellt zu werden. Ein Hampelmann, der noch bemalt werden muss. Die Werkstatt der Holzspielzeugmanufaktur Liebe im Markranstädter Ortsteil Frankenheim hat alles, was man in einem Haushalt braucht – aus Holz und im Maßstab 1:12. Mit der Hand gemacht und bemalt.

Material kommt aus dem Leipziger Auwald

„Seit mehr als 30 Jahren fertigen wir Spielzeug“, sagt Firmenchef Jörg Liebe und in seinen Worten schwingt eine gehörige Portion Stolz mit. Als er durch die Manufaktur führt, leuchten seine Augen. Drechselbänke und Drehbänke für Holz und Metall sind in einem kleinen Nebengebäude zu finden. Holzspäne liegen auf dem Boden, es riecht nach Wald. Unter einem Dach lagern Bretter aus Linde, Roteiche, Esche, Birke, Kirsche. „Wir verwenden vor allem einheimische Hölzer“, berichtet Liebe. Die kommen als Baumstämme direkt aus dem Leipziger Auwald und werden auf dem Grundstück in Frankenheim zurechtgesägt. „Alles, was nicht für Spielzeug geeignet ist, landet als Brennholz in den Werkstätten“, erläutert Corinna Liebe.

Corinna Liebe bemalt ein Holzspielzeug. Quelle: André Kempner

Bemalt wird mit der Hand

Die meisten Hölzer lagern zehn Jahre lang – mindestens aber vier, anderthalb davon draußen. „Dabei verziehen sie sich natürlich wegen der Luftfeuchtigkeit“, erklärt Jörg Liebe. Also müssten sie vor der Verarbeitung gehobelt, gesägt und geschliffen werden. „Wir haben keine Schublade, aus der wir verschieden große Hölzer zaubern“, stellt Corinna Liebe klar. Sie ist vor allem für die Bemalung und die Montage der Holzteile zuständig. „Uns kommen die kleinen Stückzahlen sehr entgegen“, sagt ihr Mann Jörg. „Wir fertigen eben mal 20 Bügelbretter und machen dann wieder etwas anderes.“

CNC-Fräse unterstützt die Arbeit

Auf automatisierte Abläufe wird weitgehend verzichtet, einzig eine CNC-Fräse unterstützt die Holzspielzeugmacher, um beispielsweise Bohrlöcher immer an dieselbe Stelle zu bekommen. „Der weitgehende Verzicht auf Maschinen ist eine bewusste Entscheidung“, betont der Firmenchef. „Wir lieben die Handarbeit. Aber Automaten würden bei den Kleinteilen auch an ihre Grenze kommen.“ So müssten die Teile aus der CNC-Fräse sämtlichst per Hand nachgearbeitet werden.

Attraktive Puppenräume, gefertigt von der Holzspielzeugmanufaktur Liebe. Quelle: André Kempner

Kunden kommen aus ganz Europa

Die Kunden kommen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden. Es seien vor allem solche, die die Handarbeit zu schätzen wissen. „Die Menschen sind da sehr unterschiedlich“, sagt Corinna Liebe. „Die einen zahlen gern den Preis für individuelle Handarbeit. Die anderen wissen damit nichts anzufangen und auch nicht, was dahintersteht.“ Aus ihrer Sicht sei dies auch ein gesellschaftliches Problem. „Der Trend geht immer mehr dazu, irgendwas kostenlos oder wenigstens günstig zu bekommen. Das trifft uns genauso wie beispielsweise die Bauern. Kaum jemand kann sich vorstellen, wie viel Arbeit und Liebe in jedem einzelnen Teil stecken“, betonen die Liebes. Neben ihrem Ladengeschäft gibt es eine Webseite nebst Online-Shop. Auf soziale Medien verzichtet das Paar. Dafür, sagt Jörg Liebe, sei zwischen den Holzarbeiten einfach keine Zeit.

Von Linda Polenz