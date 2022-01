Virtueller Rundgang durch Gymnasium und Oberschule in Markranstädt

Markranstädt

Weil Veranstaltungen derzeit coronabedingt nicht möglich sind, haben sich Gymnasium und Oberschule in Markranstädt etwas einfallen lassen: einen digitalen Tag der offenen Tür. Während die Oberschule einen Imagefilm über sich erstellt hat, lädt das Gymnasium zu einem interaktiven Rundgang durch die einzelnen Fächer ein.

Eigene Idee jeder Fachschaft

Ein kleines Video oder eine Kurzvorstellung in Steckbrief-Form – die einzelnen Fachschaften des Gymnasiums haben sich für ihren Bereich jeweils etwas einfallen lassen. Zudem kann in einem kleinen Rätsel das eigene Wissen überprüft werden. „Leider ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, einen Tag der offenen Tür in Präsenz anzubieten“, erklärt Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU). „Wir freuen uns aber, dass die beiden weiterführenden Schulen kreativ geworden sind und sich potenzielle neue Schüler mittels virtuellem Rundgang dennoch über die Schulen informieren können.“

Bläserklasse hat Alleinstellungsmerkmal

Zugpferd des Markranstädter Gymnasiums sei vor allem die Bläserklasse, die ein Alleinstellungsmerkmal im näheren Umfeld ist, so Lehmann. „Insgesamt gibt es drei Profile: Chor, ein interdisziplinäres sowie ein sprachliches Profil mit Latein als dritter Fremdsprache.“ An der Oberschule liege der Fokus insbesondere auf der Berufsvorbereitung. „Es gibt verschiedene Veranstaltungen, damit die Kinder und Jugendlichen herausfinden können, welcher Beruf am besten zu ihnen passt.“

Videokonferenz mit Beratungslehrerinnen

Ab dem 11. Februar können Eltern von Viertklässlern ihre Kinder fürs kommende Schuljahr an den Markranstädter Schulen anmelden. Wer zuvor noch Fragen ans Gymnasium hat, dem stehen am 8. Februar von 16 bis 18 Uhr die Beratungslehrerinnen in einer Videokonferenz zur Verfügung. Weitere Informationen zur Anmeldung oder der Videokonferenz gibt’s in den jeweiligen Schulen.

Von Linda Polenz