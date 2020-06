Von Pegau bis Borna: Nächster Schwung Biotonnen kommt

Landkreis Leipzig

Im Juni liefert die Kell GmbH in weiteren Kommunen des Landkreises Leipzig die kommunale Biotonne aus. Dabei handelt es sich um die Städte und Gemeinden Markranstädt, Pegau, Groitzsch, Elstertrebnitz, Zwenkau, Böhlen, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Borna und Kitzscher. Insgesamt werden 10 456 Behälter an den Mann gebracht.

Markranstädter Ortsteile wurden schon beliefert

„In den Markranstädter Ortsteilen hat die Auslieferung bereits am 3. Juni begonnen“, erklärt Kerstin Hartung, Sprecherin der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig. Bis Ende des Monats folgen dann die restlichen Kommunen. In der Kreisstadt rollen die Tonnen beispielsweise ab 23. Juni an.

Anzeige

Westlicher Landkreis an der Reihe

Die Einführung der kommunalen Biotonne im Landkreis erfolgt in insgesamt drei Phasen. Nach der Modellkommune Rötha, in der die Behälter bereits standen, wurden im März unter anderem das gesamte Partheland, Markkleeberg und Wurzen bedacht. Im Juni sind nun Borna und der gesamte westliche Landkreis an der Reihe. Den Abschluss bilden die Kommunen von Thallwitz im Norden über Grimma und Colditz bis Geithain im Süden.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Zum Prozedere erklärt Kerstin Hartung: „Die Tonnen werden an den Grundstücken platziert und sind mit der dazugehörigen Adresse versehen.“ Zusätzlich sind auf dem Behälterdeckel die ersten drei Entleerungstermine vermerkt. Wann die Tonnen abgeholt werden, erfahren die Nutzer ebenso im Online-Abfallkalender auf der Homepage der Kell sowie in der Abfall-App des Landkreises.

Nach Corona folgen weitere Informationen

Geplante Info-Termine in den Rathäusern waren der Corona-Krise zum Opfer gefallen. „Um die Bürger zu informieren, werden wir unsere Öffentlichkeitsarbeit zur Biotonne aber Stück für Stück wieder hochfahren“, kündigt die Sprecherin an. Konkrete Termine würden rechtzeitig kommuniziert.

Von Simone Prenzel