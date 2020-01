Vor dem „Helau“ geht’s auf Sachsen-Tour

Markranstädt

Haben nach dem Jahreswechsel vielerorts spezielle Fitnesskurse gegen überschüssige Pfunde Hochkonjunktur, kommen die Tänzerinnen des Kultur- und Faschingsvereins Seebenisch (KFV) allein durch ihr Hobby so richtig in Schwung. Die kommenden Wochen sind mit zahlreichen Höhepunkten regelrecht gespickt und lassen den drei Tanzgruppen kaum eine Atempause. „Das wird ein echter Kraftakt“, denkt Vereinspräsident Thomas Müller laut, als er auf den Kalender blickt. Noch bevor am 8. Februar im Saal des Gasthofes „Grüne Eiche“ die diesjährige Session mit der Premiere der drei Abendveranstaltungen eröffnet wird, müssen sich die Seebenischer Tanzgruppen zeitgleich auch noch auf eine Tour durch Sachsen vorbereiten.

Gute Chancen auf vordere Plätze

Schon am 26. Januar werden die drei Tanzmariechen und die Schautanzgruppen der Jugend, Junioren und Ü 15 in der Chemnitzer Stadthalle erwartet. „Da stehen die Sächsischen Meisterschaften auf dem Programm und wir rechnen uns mit allen Startern gute Chancen auf vordere Plätze aus“, ist Sektionsleiterin Katrin Philipp überzeugt. Insbesondere das Junioren-Team der Altersgruppe zwischen 11 und 15 Jahren habe schon im Vorfeld der Meisterschaft auf sich aufmerksam gemacht und werde unter den sächsischen Karnevalisten als Mitfavorit gehandelt.

Allerdings hätte eine Goldmedaille auch in diesem Jahr wieder ihre Schattenseite. Die Erinnerung an den Erfolg der kleinen Tanzbärchen im Jahre 2018 ist noch frisch. Die Kinder hatten sich damit für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaften in Aachen qualifiziertund der Verein konnte diesen finanziellen Kraftakt nur Dank zahlreicher Spenden bewältigen. „In diesem Jahr findet das Turnier in Düren statt, nur 35 Kilometer vor Aachen“, weiß Thomas Müller. Aber er ist optimistisch, dass der Verein unter Mithilfe treuer Sponsoren einen solchen Erfolg nochmal stemmen kann.

Empfang beim Ministerpräsidenten

Zuvor wartet auf die Junioren sowieso noch ein anderer Höhepunkt. Nur vier Tage nach den Meisterschaften in Chemnitz machen sie sich schon wieder auf den Weg quer durch Sachsen. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die jungen Damen zum traditionellen Empfang sächsischer Karnevalisten am 31. Januar in die Dresdener Staatskanzlei eingeladen. „Zum zweiten Mal in Folge“, strahlt Katrin Philipp und ergänzt vorsichtig: „Hoffentlich können wir den Auftritt vom Vorjahr noch toppen?“

Anschließend bleibt den Seebenischer Tänzerinnen genau eine Woche Zeit, um neue Kraft zu schöpfen. Ab 8. Februar geht es dann mit dem Programm „Wir gehen online bis der Saal sich googelt“ auf die Bühne im Saal der Grünen Eiche. Zwei der drei Abendveranstaltungen sind bereits ausverkauft, lediglich für die Gala am 15. Februar sind noch Restkarten erhältlich. Und natürlich für den Kinderfasching am 9. Februar ab 15 Uhr, für den es Karten nur an der Tageskasse gibt.

Von Rainer Küster