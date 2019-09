Markranstädt

In Markranstädt sind am Sonntag 65,7 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen. Das sind im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl im Jahr 2014 mehr als 20 Prozent mehr. Gewinner in Markranstädt ist – wie schon zur Kommunalwahl – klar die CDU, wenngleich die Christdemokraten Verluste hinnehmen mussten. Neben der AfD haben auch die Grünen in Markranstädt hinzugewonnen.

Quelle: Patrick Moye

Grüner Direktkandidat: „Gutes Ergebnis“

„Dass es für ein Direktmandat nicht reicht, war absehbar“, sagt Tommy Penk, der im Wahlkreis „ Leipzig Land 2“ als Direktkandidat der Grünen angetreten war. „Aber wenn man bedenkt, dass es vorher gar keine Grünen in Markranstädt gab, ist es ein gutes Ergebnis.“ Mit ihm an der Spitze konnte seine Partei gegenüber 2014 um mehr als drei Prozent zulegen. „Das zeigt, dass unser Engagement vor Ort auch fruchtet“, meint der Markranstädter. Er werde nun seine Kraft ins Stadtrats- und Kreistagsmandat stecken. Dass die AfD so gut abgeschnitten hat, sei „keine Sache, die mir besonders gut gefällt“, so Penk. „Aber so ist nun einmal der Bürgerwille.“

CDU-Stadtchef: „AFD-Ergebnis ist bitterer Beigeschmack“

Auch CDU-Stadtverbandschef Michael Unverricht hält das Abschneiden der AFD für „einen bitteren Beigeschmack“, aber auch für etwas, das sich nicht ändern lasse. „Wir als CDU sind nicht unzufrieden mit unserem Ergebnis, auch wenn es natürlich immer besser geht“, so Unverricht. Die Christdemokraten haben im Vergleich zur Landtagswahl 2014 siebeneinhalb Prozent verloren. „Dennoch haben wir uns gegenüber den anderen behauptet“, meint der CDU-Chef. „Wie auch schon zur Stadtratswahl.“ Das sei auch ein Ergebnis aus den zahlreichen Aktivitäten der Mitglieder. „Wir sind in Vereinen engagiert und sehr breit in Markranstädt aufgestellt.“

Bürgermeister: „Gratulation an Michael Kretschmer “

Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler) hofft für Markranstädt, dass es „bald zu einer stabilen Regierungsbildung kommt“. Er sei diesbezüglich verhalten optimistisch. „Ich wünsche Michael Kretschmer eine glückliche Hand für die nächsten Wochen und gratuliere ihm ausdrücklich für das unter diesen schwierigen Bedingungen gute Wahlergebnis“, sagt der Rathaus-Chef.

SPD in Markranstädt auf Platz 3

Die CDU ist in Markranstädt sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen als Sieger hervorgegangen. Bei den Erststimmen errangen die Christdemokraten 32,3 Prozent und landen damit vor der AfD, die 26,8 Prozent der Stimmen bekamen. Auf dem dritten Platz steht die SPD mit einem Stimmenanteil von 14,8 Prozent. Dahinter landen die Linken mit 8,6 Prozent auf Platz 4, die Grünen mit 8,3 Prozent auf Platz 5. Die Freien Wähler erhalten 5,3 Prozent, die FDP 3,8. Die Listenstimmen verteilen sich mit 35 Prozent auf die CDU, die AFD bekommt 26 Prozent, die SPD 9,6, die Linken 8,1, die Grünen 7,4, die FDP 4,4 und die Freien Wähler 3,5 Prozent.

Von Linda Polenz