Wald bei Quesitz wächst weiter

Markranstädt

Dieser Wald wird kein kleiner sein: Am Wochenende wurden die vorerst letzten Bäume im Rahmen einer erfolgreichen Pflanzaktion in die Erde gebracht.

Baumpflanzaktion in Quesitz: Gut 400 Teilnehmer pflanzten 600 Eichensetzlinge. Quelle: Dirk Knofe

Seit 23 Jahren ruft das Unternehmen Auto Saxe aus Rückmarsdorf Kunden zur gemeinsamen Wanderung nach Großlehna oder Quesitz auf, um dort gemeinsam mit der Stiftung Wald für Sachsen Bäume zum Zwecke des Lärm- und Klimaschutzes zu pflanzen.

Inzwischen konnte die so entstandene Waldfläche auf insgesamt 13,4 Hektar erweitert werden. Auto Saxe unterstützte das Projekt zusätzlich mit mehr als 53 000 Euro. Dazu kamen noch Mittel der Stiftung Wald für Sachsen und Spenden der Großlehnaer Bürger. Nun wurde die Aufforstung des seit 2014 regelmäßig erweiterten Waldstücks an der Bundesstraße B 87 in Quesitz vorerst abgeschlossen.

Baumpflanzaktion in Quesitz: Gut 400 Teilnehmer pflanzten 600 Eichensetzlinge. Quelle: Dirk Knofe

Am Sonnabend wurden auf dem stiftungseigenen Grundstück insgesamt 650 Laubbäume (Stieleiche, Flatterulme und Vogelkirsche) und Sträucher auf circa 1500 Quadratmetern gepflanzt sowie Lücken nachgebessert, die infolge der Trockenheit auf den benachbarten Teilstücken entstanden sind.

Der Schutzwald vor den Toren von Quesitz ist jetzt etwa zwei Hektar groß. Seine Wirkung als Abgasfilter und Lärmdämpfer gegenüber der Bundesstraße soll bereits in wenigen Jahren spürbar sein. Sollten sich weitere Anrainer durch die Aktion anregen lassen, ihr Grundstück zu bewalden, wäre eine Fortsetzung durchaus denkbar.lvz

Von lvz